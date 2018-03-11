自由車環台賽13日見 台中交管看這裡

「2018國際自由車環台賽」公車改道路線圖。 （圖由台中市客委會提供）

2018-03-11 12:48

〔記者黃鐘山／台中報導〕「2018國際自由車環台賽－浪漫台3線站」3月13日舉行，車隊行經範圍從台三線卓蘭大橋、東勢大橋至豐勢路，周邊道路實施交通管制。市府交通局今天籲請民眾留意，並配合現場員警或交通指揮人員指示行駛或提前改道。

市府交通局表示，配合「2018國際自由車環台賽－浪漫台3線站」舉行，自3月11日至3月13日止，台3線149K+152（卓蘭大橋）至台3線162K+400（豐勢路、明德路口），以及石岡區豐勢路（明德路至石岡街）全日道路禁止砂石車通行。

3月13日上午11時至下午2時整，台3線157K+986（東勢大橋）至台3線162K+400（豐勢路、明德路口）南向車道禁止車輛通行；北向車道劃設調撥車道。3月13日上午11時至下午6時整，石岡區豐勢路（明德路至石岡街） 除警備車、消防車、救護車等外，道路禁止車輛通行。另外，公車改道部分，民眾可參閱公車站牌上的改道通知。

台中市客委會表示，自由車一向都是國際主流運動賽事，而公路賽事更是一項講求速度的競技運動，因此必須於賽事路段進行交通管制，確保參與選手及民眾的安全。雖交通管制帶來不便，請民眾多給予包容，也請共同為參賽選手加油。