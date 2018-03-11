帝雉鳥巢觀景台 國寶鳥美背竟撞臉穿山甲...

水里火車站公園裡的鳥巢觀景台，帝雉羽毛由圓木片堆疊而成，但從後面望去，美背乍看卻像穿山甲鱗片。（記者劉濱銓攝）

2018-03-11 12:31

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里火車站旁鐵道藝術公園，近期出現1座特殊的鳥巢觀景台，上頭還有一個國寶鳥「黑長尾雉」（帝雉）啄食蟲子的木藝作品，展現自然生態，惟鳥身全由木頭打造，並以圓木片堆疊成羽毛態樣，從背部望去，乍看卻以為是穿山甲的鱗片，且頭部還有半圓形的凸起，容易被誤會成冠。

對此，委託設置的公所表示，羽毛像鱗片與材料有關，至於頭部的半圓形會再與創作者討論。

公所說，鳥巢觀景台名為「嘻樂帝雉」，是藝術公園首件作品，透過自然原木塑造純樸環境，取用的木材有許多都是漂流木，以及台大實驗林提供的樟木，配合觀景台登高望遠，可遠眺附近的台電發電廠大樓，盼情侶相偕登頂賞景，都有「來電」的感覺，日後也會陸續增設藝術作品，為公園增添光彩。

針對作品被指像啄木鳥或穿山甲，公所回應，其實與觀景台的高度與觀賞角度有關，受限平台高度，黑長尾雉的尾羽才會略短；雖然背部的圓木羽毛像鱗片，但民眾只要移動到正面，就會發現鳥身的羽毛錯落有致，且頭部還微側，模樣栩栩如生，希望民眾以開放的態度欣賞，不用太過嚴肅，至於頭部的半圓形凸起，則會再做討論。

水里火車站鐵道藝術公園鳥巢觀景台，上頭的木製帝雉因尾巴太短，被人誤認成啄木鳥。（記者劉濱銓攝）

水里火車站公園裡的鳥巢觀景台，帝雉羽毛由圓木片堆疊而成，正面姿態栩栩如生，惟頭頂的半圓凸起卻引發議論。（記者劉濱銓攝）