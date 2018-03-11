新住民嘉年華人氣搶搶滾 異國美食佐香

新住民嘉年華活動在435藝文特區舉行，新北市長朱立倫受到民眾熱情的包圍、邀請合照。（記者何玉華攝）

2018-03-11 12:24

〔記者何玉華／新北報導〕擺脫濕冷的天氣，陽光露臉，新北市政府今（11）日在板橋435藝文特區舉辦的新住民嘉年華會，湧進大批人潮，現場除了有異國美食、各國民謠及舞蹈表演，還有闖關及DIY體驗活動，主辦單位估計，近6500位新住民朋友及眷屬到場，新北市長朱立倫到場致完詞，也被民眾熱情的包圍要求合照，氣氛相當熱情。

朱立倫說，新北市新住民人數超過10萬人，佔全國新住民人數2成，高居全國之冠。新住民比率越高代表社會越開放、越多元，感謝每位新住民讓新北市更美好，市府除了持續協助新住民融入台灣社會，也希望大家用同理心來接納新住民朋友，一起認識新住民的文化、美食以及特色，讓新北市成為多元文化的友善城市。

民政局長江俊霆表示，為了讓新住民朋友適應在台灣的生活，融入在地文化，除了由各戶所開辦生活適應輔導班，去年首度舉辦新住民家庭日，各式各樣的「家鄉味」交流，廣受好評；今年擴大規模將「家庭日」升級為「嘉年華會」，從到場的人數、現場的氣氛，可以感受到新住民朋友的反應不錯。

來自越南、現住平溪的鄭美珠參與這次活動表演，鄭美珠愛唱歌，歌聲也一級棒，曾在東北角之星歌唱大賽獲第3名。鄭美珠說，她嫁到台灣來已經10多年，平常都從看電視、聽歌曲自學語言，現在不止國、台語流利，還能在遊客中心以越南話、潮州話、國語、閩南語為遊客服務。

蘆洲戶所攤位上阮清水的3D立體果凍花也吸引許多目光，晶瑩剔透的果凍花宛如藝術品，讓人捨不得吃。阮清水說，她的立體果凍花是上網自學的，用天然的蒟蒻粉來製作果凍外，也將水果等食材壓汁用注射針筒來雕刻花，讓果凍開出一朵朵美麗花朵。她除了在慈濟免費教學外，也將功夫傳授給新住民姐妹，讓大家都能學會這項特殊的才藝。