醫訊》免費義診 永義防癌基金會辦「社區健康營造」

2018-03-11 12:06
永義防癌基金會今天在鹽埕區文武聖殿舉辦舉辦「社區健康營造」免費義診。 （記者張忠義攝）
〔記者張忠義／高雄報導〕癌症是台灣十大死亡原因之首，永義防癌基金會今天結合阮綜合醫院、新華南牙醫診所在鹽埕區富野路舉辦「社區健康營造」免費義診，吸引不少民眾前來關心自身健康。
華山基金會也請來理髮師與美容師在現場為民眾義剪頭髮，並擺設跳蚤市場攤位做公益義賣活動來幫助弱勢團體。
這項義診安排量血壓、健康諮詢、肝功能抽血檢查（GOT、GPT）、B型肝炎、C型肝炎篩檢、男性攝護腺癌篩檢（PSA）（55歲以上男性）、超音波、腹部超音波篩檢、乳房超音波篩檢、健康講座：健康防癌、衛教圖版展示、分發健康講義單張等。
新華南牙醫診所王茂生醫師，現場看診做口腔黏膜檢查。（記者張忠義攝）
阮綜合醫院醫師張維興為民眾腹部超音波檢查。 （記者張忠義攝）
阮綜合醫院督導李碧月現場健康講座，教你如何健康保養，飲食中應該儘量避免致癌物質。 （記者張忠義攝）
華山基金會也請來理髮師與美容師在現場為民眾義剪頭髮。（記者張忠義攝）
預防骨質疏鬆，就要做好骨質密度檢查。 （記者張忠義攝）
華山基金會在現場擺設跳蚤市場攤位做公益義賣活動來幫助弱勢團體。（記者張忠義攝）
永義防癌基金會今天結合阮綜合醫院，在文武聖殿舉辦「社區健康營造」免費義診。（記者張忠義攝）