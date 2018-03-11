一圓女機長夢 孫沛謙錄取美國安柏瑞德航空大學

一圓「女機長」夢，新竹市建功高中學生孫沛謙（右）錄取美國安柏瑞德航空大學，還獲得5000元美金的獎學金，走一條跟其他同學不一樣的路。（記者洪美秀攝）

2018-03-11 11:34

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市建功高中學生孫沛謙走一條不一樣的「女機長」路，已錄取美國安柏瑞德航空大學的她，還獲得5000美元的獎學金補助，希望能一圓遨翔天際的機長夢。

建功高中高三學生孫沛謙說，她選擇與多數同學不同的升學路，這個過程遇到許多質疑與挫折，因準備申請入學資料與國內大學完全不同，加上語言的因素，她也曾害怕擔心，但因為有夢想，所以她堅持下去，如今正朝夢想前進。

孫沛謙說，因從小受當空姐的媽媽影響，她很小就把機長當成人生夢想，加上建功高中學生很重視學生英語能力，尤其每年的「英文之夜」表演活動，是讓學生展現及表達英語會話的機會，她也因參與多次的演出，克服不少面對群眾的壓力，更有助於申請國外學校的英語表達能力。

加上班導師張琇雲指導寫自傳，且寫推薦信，讓她終於能順利錄取安柏瑞德航空大學並獲得獎學金5000美元。

「她是班上的開心果，將朝著夢想前進」，導師張琇雲說，孫沛謙在班上擔任班長，熱心助人，處事積極負責，是個會勇敢挑戰未來夢想的人，希望能成為她實踐夢想的支持者，期許孫沛謙秉持初衷，實現女機長的夢想、遨翔天際。

新竹市建功高中表示，孫沛謙錄取的大學可說是規模最大、歷史最悠久，更被時代雜誌比喻為「天空中的哈佛」的安柏瑞德航空大學，相信對她來說，是實現夢想的第一步。

建功高中表示，安柏瑞德航空大學1925年創立，位在美國佛羅里達州，是國際少數以航空教育為導向的學校，學校有超過九十架以上的飛機提供教學及飛行訓練，有130個教學中心遍及全美國及世界各地，提供民間及軍方航空專業進修、培訓課程。

走一條不一樣的路，新竹市建功高中學生孫沛謙錄取美國安柏瑞德航空大學，在學校的英文之夜就展現英文會話能力。（照片由孫沛謙提供）（記者洪美秀攝）