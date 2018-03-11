關懷青年學子 玉山扶輪社成立教育基金會

「玉山扶輪獎學教育基金會」第1屆董事長張鴻成頒發獎學金給學子。（記者丁偉杰攝）

2018-03-11 11:15

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕國際扶輪3470地區嘉義玉山扶輪社成立「玉山獎學金」迄今10年，每年資助嘉義縣市高中及大學生成績優秀學生助學金，鼓勵學子向學，昨（10日）晚成立「玉山扶輪獎學教育基金會」，第1屆基金會董事長張鴻成表示，學生是社會種子，期許未來培育更多優秀青年，為社會貢獻所長。

罹患成骨不全症（俗稱玻璃娃娃）的爐煜程，左眼看不見，右眼視力僅剩0.03，從就讀嘉義高中1年級起接受玉山獎學金扶助關懷，自國立台灣師範大學教育心理輔導畢業，他昨晚出席基金會成立大會，感謝玉山扶輪社長年來幫助，讓他安心讀書，未來將傚法大家服務社會。

玉山扶輪社昨晚也頒發獎助學金給今年獲獎學生共44人，大學每人2萬元、高中職每人1萬元，共63萬餘元；法務部政務次長蔡碧仲、嘉義市副市長張惠博、市議長蕭淑麗、前市長黃敏惠等到場致意，為學子獻上祝福。

玉山扶輪社長呂俊忠表示，玉山獎學金成立迄今10年，社友捐款金額達到1000萬元，符合設立基金會門檻，經社友及獎學金董、監事會積極籌備，正式成立基金會，期待更多社會人士認同與捐款，造福更多優秀學生。