中市茄苳樹王文化生態園區動工 林佳龍：危機變美麗

茄苳樹王是台灣平地最老最大的茄苳樹。（記者張菁雅攝）

2018-03-11 11:19

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市西區梅川東路有一棵千年茄苳樹，為台灣平地最老最大的茄苳樹，過去棲地旁邊要蓋大樓，還有一棟婦幼活動中心，影響老樹生長，地方發起搶救活動。市府在協調建商換地、拆除活動中心後，將該處規劃為茄苳樹王文化生態園區，今日舉行開工祈福儀式，市長林佳龍表示，成功搶救茄苳樹王，是台中人的驕傲，也把「危機變成美麗的故事」。

茄苳樹王樹齡逾千年，樹高約30公尺，樹冠面積達1500平方公尺，為台灣平地最老最大的茄苳樹，被譽為「台中之寶」。

茄苳樹王棲地旁邊曾有建商計畫興建28層樓高的大樓，將影響根系生長，市府與建商協調以容積移轉方案換地；而另一邊的婦幼活動中心則會遮擋日照，建設局取得地方同意，已拆除活動中心。

林佳龍表示，與建商協調換地、拆除活動中心都是「還地於樹」，市府為了保有好的環境，不惜拆掉建設，為台中做一件對的事，這是台中人的驕傲；市府接著要改善茄苳樹王的棲地，並將此處定位為文化生態園區，把「危機變成美麗的故事」。另外，附近還有上百棵茄苳樹，市府會有更廣泛的保育行動，因此，「故事沒有結束，會往前發展」。

茄苳樹王文化生態園區面積0.6公頃，工程總經費1688萬元，將清除棲地下的營建廢棄物、改善透水鋪面及增加歷史廊道、解說牌、湧泉水景、草坪及戶外雕塑品等，工期300天。

建設局長黃玉霖指出，在工程動工前，該局花了3年時間做茄苳樹王的調查研究，包括歷史背景、水文水系、棲地環境等，因改善棲地將分區分期進行，所以需要較多時間。而在拆除活動中心後，茄苳樹王生長良好，還吸引日本人來取經。