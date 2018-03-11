生命故事當靈感 禪繞畫家感動人心

去年才接觸禪繞畫的林芳珍，將生命故事當作創作靈感，展出45幅畫作。（記者鄭名翔攝）

2018-03-11 10:55

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕用生命故事作畫，感動人心。近年來坊間流行禪繞畫，藉由簡單的線條畫出各形色的輪廓，藉此還可以達到身心靈放鬆的效果，而苗栗縣頭份市禪繞畫家林芳珍，從去年接觸禪繞畫後，不但將自身生命故事融入畫中，同時也以不同紙材呈現個人風格，即日起在頭份中正館展出45幅動人的生命故事禪繞畫，吸引鄉親駐足欣賞。

去年六月才接觸禪繞畫的林芳珍表示，畫如同音樂一般，能夠傾訴心境及故事，讓每個欣賞者能藉此與作者心靈交會。雖然只是簡單的線畫，但他利用不同紙材增添更多繽紛色彩，且在各式幾何圖形中摻入一則則生命故事，讓畫作更具吸引力。

短短半年內，創作數量超過40件，每一幅至少累積花十小時才能完成，其中包含林芳珍對家人的追憶、對朋友的祝福，或是對於大自然的關懷。「三姊妹」一幅畫中以三件不同紙材做出的衣服，再以一件大大的裙裝包覆著，底下一隻安詳孔雀環抱，象徵母親孕育自己及兩個姊妹，也期待一家人來世也能團聚。

「聽見」則因朋友長年無法受孕，打排卵針求子，過程辛苦，於是林芳珍以受精卵意象作為起點，兩端則象徵男性及女性，希望讓友人能如願受孕。「祝福」則是林芳珍以為人母的心情，看見女兒即將動手術，將內心的不安及擔憂，以各種福袋及LOVE的字樣表達對女兒的心疼及愛護。

每幅禪繞畫都附上林芳珍的手寫解說卡，讓作品更加有溫度，林芳珍強調，這場個展除了與禪繞畫愛好者進行交流，還有一個重點就是感謝父母的愛，，展期到3/15為止，歡迎民眾到場參觀，透過畫作，共同聆聽作者的生命故事。

林芳珍因不捨朋友求子路艱辛，因此以「聽見」為名創作畫作期盼朋友能如願。（記者鄭名翔攝）

「祝福」則是林芳珍以為人母的心情，看見女兒即將動手術，將內心的不安及擔憂，以各種福袋及LOVE的字樣表達對女兒的心疼及愛護。（記者鄭名翔攝）