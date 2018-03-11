貝之船 杉原信幸今起總爺藝文中心個展

2018-03-11 10:40

〔記者王涵平／台南報導〕日籍藝術家杉原信幸駐村總爺藝文中心創作，走訪北門與麻豆，以牡蠣與石蚌交織出古港的神話傳說，帶領觀眾循著貝之船的足跡，探訪蔴荳古港的歷史。

南市文化局今在總爺倒風內海故事館舉行杉原信幸〈貝之船 編織•神話•西拉雅〉記者會，邀請民眾攜家帶眷與藝術家共同現地創作，展開一場別開生面的跨國界藝術交流饗宴。

杉原信幸出生於日本長野縣，於東京藝術大學取得繪畫類油畫碩士學位，致力於與自然環境連結的藝術創作，2010年起並擔任長野縣大町市所舉辦的「信濃之國 原始感覺美術祭」藝術總監。2017年春季，杉原信幸開始頻繁參與台灣各地駐地創作，2017年獲邀至總爺國際藝術村駐村創作外，曾於陽明山竹子湖展出作品。

杉原信幸的藝術創作軌跡，處處可見崇尚自然並與天地萬物為伍的性格，垂手可得的植物或是取之於天地的自然資源，皆可成為創作媒材。2017年駐村總爺期間造訪北門，搜集白色牡蠣殼做成象徵北門「鹽份地帶」及麻豆「糖業文化」的貝之船。

今年春天，杉原信幸重返倒風內海故事館，聽著古港「龍喉鳳穴」的傳說，意外在鳳池中發現石蚌，從而促成本次以石蚌打造小船的展覽計畫。杉原表示，石蚌外觀雖質樸無華，但蚌殼內卻透出珍珠般的光澤；如同麻豆地區看似懷舊，實則擁有豐富的文化底蘊。