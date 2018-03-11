驚見小孩貼擋風玻璃上國道 網友轟：出事再來後悔？

有網友目擊，前方車輛竟有一名孩童橫躺在後擋風玻璃的狹小空間。（圖擷自臉書「爆怨公社」）

2018-03-11 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕家長真的要好好注意！一名網友在臉書表示，日前她開車在路上卻看見前方車輛的擋風玻璃「怪怪的」，仔細看才發現竟有一個小孩橫躺在後擋風玻璃的狹小空間上，車輛隨後還直接開上高速公路，讓目擊這一切的網友傻眼直呼，「都沒想過意外發生時孩子會沒命嗎？」其他網友見狀也批評，「難道家長要等出事後再來後悔嗎？」

一名網友在臉書社團「爆怨公社」PO照並表示，前天（9日）開車行駛在路上時，卻看到讓她傻眼的一幕，前方一輛銀色轎車後擋風玻璃的狹小空間，竟然有一個小孩橫躺在那，駕駛的後方視線也幾乎被小孩遮住，隨後這輛車就這樣開上高速公路，「直到那個孩子跟我揮揮手，我才知道他是活著的人....」。

原PO當下請旁邊的乘客將這幕拍下，並驚嚇的說，起初還以為自己八字太輕，結果發現真的是一個活生生的小孩，「都沒想過小朋友跟用路人的安全嗎？都沒想過意外發生時孩子會沒命嗎？」

其他網友見狀也痛批，「看到這類家長...覺得明明有工具能預防，但卻放任小孩，一定要出事後再來後悔嗎....」、「我女兒如果這樣，我立馬停路邊或休息站揍人」、「太扯了怎麼放那裡」、「我還以為靈異照片，看了好久真的好危險啊！」、「太誇張了，這行為超危險欸，家長難道就這樣放任小孩嗎」。

但也有不少網友表示，「我小時候也很愛在那跟後面的車揮手欸」、「我好像也爬過 還有把椅子掀開爬到後車廂」、「小時候也爬上去過..視野真的不錯..+1」、「小時後也這樣玩過~~~懷念~~~」。