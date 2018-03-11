埔里跑山城派對馬拉松 4500名選手體驗風光

2018-03-11 07:54

〔記者佟振國／南投報導〕第3屆埔里跑（Puli Power）山城派對馬拉松，今天清晨6時鳴槍起跑，4500名選手共襄盛舉，不僅賽事路線串聯埔里重要景點、產業，結合在地美食的豐沛補給，今年也特別在台灣中心點虎頭山飛行傘場域增設音樂演奏饗宴，讓選手感受埔里山城與藝文之美。

埔里公所與18度C文化基金會等單位舉辦的埔里跑山城派對馬拉松今年邁入第3屆，前2屆初試啼聲即以路線景致優美、補給豐富到位等特色，獲得運動筆記跑友票選4.7分、4.8分（滿分5分）的高分，名列全台優質路跑賽事，第3屆賽事在各地路跑活動頻繁下，仍吸引逾4500人報名參加。

今晨受大陸冷氣團及輻射冷卻效應，戶外溫度僅有10度，但上午陽光露臉，相對濕度低，加上最令人擔心的空污問題也沒來攪局，讓選手盡情揮灑，沿途經過鯉魚潭、地理中心碑、虎頭山、中台禪寺、花卉與茭白筍專業區等，今年也在路跑賽事最高點，海拔約600公尺的虎頭山新增音樂演奏饗宴，以美妙樂章為選手加油打氣。

埔里山城美景之外，豐富補給也是埔里跑山城馬拉松的一大特色，全程設置19個各具地方美食特色的補給站，選手跑到哪吃到哪，虎頭山補給站還有烤全豬，讓選手補充體力。

18度C文化基金會表示，埔里早期有「蝴蝶王國」美譽，本屆完賽獎牌、獎杯設計即以蝴蝶為意象，行銷埔里特色，歡迎民眾到埔里來運動或旅遊，體驗埔里山城之美。