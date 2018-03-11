03/11 各報重點新聞一覽

2018-03-11 06:37

自由時報

體操金牌教練被控性侵

社群網站昨天出現一位女網友PO文，指控國中時遭體操教練性侵，受害時間長達十年，這篇PO文將全案引爆開來，高雄市教育局昨證實「不止一位受害人指證」，高雄地檢署襄閱主任檢察官葛光輝也說「目前有兩女提告」；此外，受害人至少提供五名學姊、學妹受到侵害，她們指控的狼教練是在體操界頗有名氣的梁梅宗，全案正深入偵辦中。

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修法 共諜最重判15年

共諜在台活動頻繁卻屢獲輕判，引發高度國安疑慮。新會期開始，立法院民進黨團即於司法及法制委員會排審「國家機密保護法修正草案」，草案規定若洩漏絕對機密給中國者，刑責將從最重七年有期徒刑倍增至十五年。

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地熱國家隊啟動 探勘仁澤溫泉

台灣許多地方有溫泉，意味著豐富的地熱發電潛能，但過去囿於技術，地熱開發較少。目前政府推廣綠能將觸角延伸至地熱，第一支「國家隊」即將成型。經濟部官員透露，中油與台電本月21日將簽署協議，合作探勘開發宜蘭仁澤溫泉地熱潛能，若證實有開發潛能，由台電接手地熱發電工作。

詳見地熱國家隊啟動 探勘仁澤溫泉。

蘋果日報

教練被控性侵8選手

台版「#MeToo」（我也是）！有網友昨匿名在臉書「爆料公社」貼文，點名高雄市某國小L姓體操專任教練涉長期性侵女選手，多人受害。儘管時隔逾十年，但當事人受「#MeToo」運動鼓舞，日前已向教育局申訴並報案，高市教育局昨證實確有此事，目前查出至少2人受害，涉案教練已被要求請假接受調查。據了解，被害人數約7、8人，首名受害者被性侵長達10年。遭指控教練被學校性平會約談時對犯行全盤否認，多次說：「時隔已久，忘了！」

小開無照酒駕殺人

富二代酒駕害命！台中市工具機廠小開莊警毅因多次開車超速被吊照，昨酒後仍逞強駕駛友人賓士車，超速撞死騎機車的太陽餅店王姓女老闆，莊男酒測前還嗆：「查埔郎敢做敢當！」被測得酒測值高達0.75毫克，訊後被依公共危險、過失致死罪嫌法辦，法官裁定20萬元交保。王婦丈夫痛罵：「富二代什麼都不怕！」強調：「無法原諒，希望酒駕者被判重刑！」

聯合報

兩會重頭戲…人大表決修憲 料高票通過

大陸全國兩會重頭戲今天登場，中共中央建議的憲法修正案草案，全國人大全體會議今天表決，將採取無記名投票，不用電子按鈕表決。儘管大陸社會有零星反對聲音，但預料在大會上表決將高票通過。

白宮拋前提…川金會前「北韓須具體去核」

美國總統川普接受北韓領導人金正恩提出的會面邀請，八日也推文指稱正在計畫會談，但美方在九日提出會談的前提條件，白宮發言人桑德斯表示，「若北韓沒有採取符合承諾的（去核化）具體行動，不會舉行這個會議。」會面時間與地點也尚未確定。

中國時報

體操女選手 揭發狼教練

沒想到台灣也發生「台版#Me Too」事件。「我很想飛，但我的翅膀卻被他折斷，而他是我一度認為是父親的教練…」網友匿名在臉書《爆料公社》轉貼文控訴，指高雄某國中體操隊女選手曾遭教練性侵，15年後見到偶像、美國奧運體操選手芮斯曼出面指控隊醫性侵，她才挺身報案，盼司法給教練應有懲罰，不希望再有下一位受害者；檢警已著手調查，並呼籲其他被害人出面指證。

景美師大聯隊 一日奪雙金

由台北市立景美女中、國立台灣師範大學組成的中華台北女子拔河隊傳捷報，10日在大陸徐州參加2018年世界盃室內拔河錦標賽，在540公斤組、U23-500公斤組錦標賽中，分別以2：1、2：0擊敗地主大陸和巴斯克，勇奪2面金牌。