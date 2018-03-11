今起好天氣！氣溫逐日回升 日夜溫差達10度

今天清晨輻射冷卻影響，中部以北及東北部低溫只有10到13度左右，白天各地天氣晴朗穩定、氣溫回升明顯，日夜溫差達10度左右。（資料照）

2018-03-11 06:36

〔即時新聞／綜合報導〕今天清晨輻射冷卻影響，中部以北及東北部低溫只有10到13度左右，其他地區的低溫約14、15度，白天各地天氣晴朗穩定、氣溫回升明顯，預測北部、東半部高溫約21到24度，中南部約23到26度，但入夜後氣溫仍偏低，日夜溫差達10度左右。

中央氣象局預測，今天各地天氣晴朗穩定，下週一至下週四（12至15日）由偏東風逐漸轉為偏南風，氣溫逐漸回升，各地除早晚偏涼外，白天都較為舒適、溫暖，週五前各地溫度將會逐漸回升，中南部高溫甚至可達30度，西半部日夜溫差大；天氣方面，各地大多為多雲到晴的天氣，只有東半部地區地區有零星短暫雨。

下週五、下週六（16、17日）鋒面接近台灣，北部、東半部水氣增多，有局部短暫雨，其他地區仍可維持多雲到晴的天氣；溫度方面，由於無明顯冷空氣影響，依舊溫暖舒適。

空氣品質方面，今天高屏紅色提醒，竹苗中部雲嘉南馬祖金門橘色提醒；北部澎湖普通；宜蘭花東良好。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 13 ~ 22 12 ~ 24 16 ~ 24 14 ~ 22

今天各地天氣晴朗穩定。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）