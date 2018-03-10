荔枝椿象現蹤員林 大量交配恐爆發果園危機

會造成荔枝、龍眼危害的荔枝椿象，近日大舉入侵員林市山腳路。（記者陳冠備攝）

2018-03-10 22:10

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市山腳路兩旁種植許多荔枝、龍眼樹果園，部分果園近日發現遭「荔枝椿象」入侵，並在果樹間大量繁殖、產卵，有民眾不小心被其噴出的酸性臭液灼傷，嚇得連衣服都不敢晾在屋外。果農們更擔心，任由荔枝椿象到處飛舞啃食花芽，將造成夏季無法結果，收成將會受影響，只好向縣議員陳秋容陳情，希望能想出對策解決蟲蟲危機。

彰化縣政府農業處表示，縣府早已添購5萬尾荔枝椿象天敵「平腹小蜂」，於上週沿八卦山脈荔枝、龍眼產區野放，希望達到提早打蟲的成效。

荔枝椿象來自於中國東南省份，近年在彰化荔枝、龍眼主要產區的芬園、花壇、員林發現牠們的蹤跡，喜歡吃龍眼、荔枝、台灣欒樹等無患子顆樹木的嫩芽，一年可產5到10次卵，一次可產14顆，遇驚嚇時會噴臭液防禦，曾有農民在採收果實時未注意，脖子、手腳等被荔枝椿象尾部噴出的「臭液」噴到，出現腐蝕性的傷口，令不少農民聞之色變。

為防治荔枝椿象蔓延，中區農改場在今年1月中旬發佈公告，提醒果農提早防治，對此員林市振興里里長謝堂權表示，部分果農年齡老化，平時管理都有困難，根本無法落實提早防治之效，猶在今年少雨、氣候溫暖下，目前荔枝椿象有比往年增加的現象，近日就有蟲隻發生入侵民宅傷人事件發生，擔心再不防治恐會大爆發。

陳秋蓉表示，春節過後是荔枝、龍眼花芽分化期，也是荔枝椿象的交配產卵期，荔枝椿象不僅危害果樹成長，其棲息範圍也嚴重影響鄰近果園居民的作息，有居民因此不敢在樹下晾衣服、停車，甚至連果樹都砍掉，將促請農務單位進行觀察與相關防治補助。

農業處副處長郭至善表示，彰化地區荔枝、龍眼產區約佔1800公頃，目前沒收到相關農損，不過從去年起就接獲農民通報，被荔枝椿象酸液噴到，造成皮膚受傷狀況，因此今年與中區農改場研議，購買有荔枝椿象天敵之稱的本土種寄生蜂「平腹小蜂」5萬尾，上週已於八卦山脈產區中野放，藉此主動出擊，降低蟲害。

台中區農改場表示，目前證實平腹小蜂會將卵產在荔枝椿象卵內，並靠著卵的養分孵化，造成荔枝椿象無法孵化死亡，目前希望透過一定數量的平腹小蜂到野外，以此方式進行生物防治，達到防治效果。