「屏東小金馬」今晚頒出 旅遊電影節圓滿落幕

2018-03-10 21:49

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東旅遊電影節今（10日）晚在屏東青創聚落舉行頒獎典禮，會場特別鋪上紅地毯，讓每位入場的年輕電影製作團隊、參與電影演出的社區素人們，享受眾人掌聲，宛如「屏東小金馬」；最後由《D大調紀念曲》奪得最佳影片，抱回30萬元獎金。

屏東縣用電影行銷觀光，今年徵選10組國內外電影團隊，以各自劇本，深入屏東各地展開為期近一個月的拍攝，透過鏡頭旅行與創作，共完成10部不同敘事風格與題材的影片。

經決審委員評比，今晚揭曉結果，典禮邀請今年的代言人「大佛普拉斯」男主角莊益增（飾演菜脯）、評審團總召電影「無米樂」導演顏蘭權、金鐘獎編劇柯淑卿、金馬獎攝影張永明，以及長期記錄社會脈動的導演楊仁佐等人頒發獎項。

獲得首獎的《D大調紀念曲》導演方宥琪表示，雖本身不是屏東人，卻藉由這次拍攝經驗，感受到屏東人熱情與溫暖，特別是有需要借用民宿或其他私人場域拍片，店主都友善同意，要感謝屏東的一切，得到這麼大的驚喜。

其他獎項：網路人氣獎《歸來》、最佳導演《屏東顫雷》胡恆雄、最佳攝影《D大調紀念曲》李佳綺、最佳編劇《嗅魂師》高詩傑、《落日餘暉》鄧朝騰；最佳剪輯《屏東顫雷》胡恆雄、最佳男演員《歸來》林靖翰、《落日餘暉》李全忠；最佳女演員《嗅魂師》楊毓彣、最佳童星《落日餘暉》楊詣閑。

屏東縣長潘孟安表示，縣府多年來協助近百劇組在屏東完成拍攝，最著名就屬國際大導演李安的「少年PI的奇幻漂流」、魏德聖導演的「海角七號」等，期勉年輕製作團隊把前輩當作目標，立足屏東、放眼世界，此次電影節的10部影片，會剪輯成一支旅遊長片，用來行銷屏東。