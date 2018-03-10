畢業禮物選「顯微鏡」 蔡宜芳晉身傑出女科學家

台灣傑出女科學家今頒獎，傑出獎由中研院分子生物研究所特聘研究員蔡宜芳（中）獲得，新秀獎則由國立成功大學生物科技與產業科學系教授王涵青（右）、國立台灣大學化學工程系副教授趙玲（左）獲得。（記者楊綿傑攝）

2018-03-10 22:21

〔記者楊綿傑／台北報導〕素有台灣「女性諾貝爾獎」之稱，由台灣萊雅、婦聯會、及吳健雄學術基金會共同主辦的「台灣傑出女科學家獎」，今天（10日）舉辦第11屆表揚大會，今年輪到從生命科學相關領域中遴選，得獎者對於現今農業與大地永續發展、蝦類養殖與環境友善、藥物開發及研究膜蛋白功能與機制，均有國際認證的貢獻，證明女性在科學研究上的成就，並不亞於男性。

今年傑出獎得主為中研院分子生物研究所特聘研究員蔡宜芳，新秀獎由國立成功大學生物科技與產業科學系教授王涵青、國立台灣大學化學工程系副教授趙玲獲得，而表揚在學學生的孟粹珠獎學金，則頒給國立台灣大學博士班的林秀娟同學。

最高榮譽得主蔡宜芳，已經是國際知名的植物營養學家，主要從事細胞膜蛋白的功能研究，在硝酸鹽轉運蛋白研究領域有卓越貢獻。蔡宜芳解釋，1940、50年代綠色革命以氮肥讓作物產量增加，有助於世界人口增加，但氮肥卻帶來環境污染如水質優養化，她稱為這是氮肥的「美麗與哀愁」。她透過對硝酸鹽運作機制的了解，設計出提高作物氮利用效率的新策略，也有助於減少氮肥對環境的危害，不僅取得台、美專利，更被寫入教科書，對台灣生技產業有貢獻，也提升台灣學術研究能見度。

能夠有這樣的成就，蔡宜芳說，她自小就喜歡大自然，逛街時也是在看植物，當初考上高中時，她向父母要的禮物與一般人不同，希望得到「顯微鏡」。大學快畢業前，她思考自己的未來，一度懷疑走研究之路是否會被看見？但一名學姊鼓勵她，研究是一群人一步一步走，也許走最後一步的人才會出頭，但每個過程都能奠定基礎，她了解「每個人都會有貢獻」，因此毅然決然決定投入。

蔡宜芳現在也熱衷於培養基礎科學人才，除了經常擔任中小學科展及台灣國際科展評審，已經培育出多位分別在台、美大學任職的女性科學家，她勉勵年輕人，對於感興趣的就放手去做，人生只有一次要把握。她也感謝一樣在研究領域的丈夫，因為研究工作必須花掉非常多時間，有一個能體諒且能夠互相協調家務的另一半，非常重要。

而王涵青主要研究蝦白點症病毒，並拓展至蝦類免疫學，進而促進蝦類養殖產業邁向環境友善的永續經營；趙玲則專精於細胞膜蛋白的研究，對於藥物開發、研究膜蛋白的功能與機制方面有突破性的貢獻。兩位的研究成果也受到國際肯定，讓台灣相關領域研究處於國際領先地位，因而獲獎。