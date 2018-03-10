愛子捐肝救父 慢壘推手吳石明與兒同「肝」共苦

吳石明（左）在5年半前因肝硬化末期一度陷入昏迷，愛子吳東宜（右）捐肝救回老爸一命，父慈子孝在地方傳為美談。 （吳石明提供）

2018-03-10 21:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕擔任新竹縣紅樹林運動休閒協會會長的新豐鄉新豐村長吳石明，熱心公共事務，13年來舉辦慢速壘球聯賽，帶動新竹地區慢壘運動風氣；很多人不知道，他在5年半前因肝硬化末期，一度陷入昏迷，愛子吳東宜捐肝救回老爸一命，父慈子孝在地方傳為美談！

現年56歲的吳石明，目前也是新豐鄉村長聯誼會會長，90年任青商會會長時，將自家農地打造成慢壘練習場，並創立紅樹林運動休閒協會，向經濟部水利署第二河川局爭取受託維護管理頭前溪24公頃的高灘地慢壘球場地。協會並自95年起舉辦慢壘聯賽，參賽隊伍從原本36隊成長到今年85隊，賽事得從3月持續到隔年元月，堪稱是新竹地區最大型的體育盛會。

吳石明住在新豐鄉池和宮（池府王爺廟）附近，從小在和樂幸福的大家族中成長，篤信王爺；從事寢具批發的他，在孩子長大後，一直希望能有機會服務地方。

100年時，吳石明組隊參加新竹縣端午節龍舟競賽，預告只要奪冠就參選村長，果然一舉奪冠，但慶功宴才宣布投入選舉的他，旋即因為疲倦、高燒、冒冷汗等身體不適症狀就醫，竟發現肝硬化已屆末期，同年11月一度陷入昏迷5天，暴瘦23公斤。

吳石明說，他從當年11月住院到隔年3月，身體越來越虛弱，醫師宣布只有換肝才可能存活，他絶望到甚至開始交代後事；沒想到，3個孩子都就醫檢查，爭相要捐肝，讓他「揪甘心！」

但兩個女兒都瘦小，獨子吳東宜脂肪肝的數據過高，醫師囑咐須靠藥物、飲食控制和運動半年再做檢查。兒子十分擔心老爸撐不了那麼久，在公司的支持下，他白天上班，下午跑步運動，不吃藥，3餐只吃饅頭配阿公種的青菜，展現驚人的毅力與時間賽跑。

吳石明說，僅僅一個半月，兒子的體脂肪肝出乎預料大幅降低，他在101年7月初手術，順利移植兒子捐贈的肝臟，出院時只剩41公斤，所幸術後恢復情況良好。他十分感動兒子的孝心，常開玩笑地說：父子倆現在是「同『肝』共苦」，感情更好了。

生病期間還發生一件奇妙的事。吳石明說，昏迷醒來前，他夢見兩名長髮及肩的長者，對一名男子說，「老胡，這個人你一定要救」，男子回應，「我盡全力！」手術前夕，他的主治醫師何承懋突然換成胡瑞恆，讓他相信冥冥之中獲得王爺的庇佑。

「我把村長當作志業！」投入103年11月底的地方選舉，吳石明為了證明自己的體力，全程跑步拜票，終獲勝選。新豐鄉鄉長徐茂淦稱許說，首次當村長的吳石明盡心盡力為民服務，表現有目共睹。

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