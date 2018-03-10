桃市府將選40位學生 暑期赴美國史丹佛、柏克萊營隊體驗

新興高中啦啦隊充滿活力，相當吸睛。（記者謝武雄攝）

2018-03-10 20:25

［記者謝武雄／桃園報導］為了讓國中畢業學生更了解升學管道，市府今天在市立體育館舉辦高中高職博覽會，市長鄭文燦也宣布，今年將選出40位學生，在暑假期間赴美國史丹佛、加州大學柏克萊分校進行營隊體驗學習，費用由市府負擔，其中20個名額開放評選競爭、16個名額提供給市立高中、4個名額提供清寒學生，若試辦成果良好，未來將擴大辦理。

鄭文燦說，國立高中改隸市立後，各校都在努力打造特色，例如，武陵高中將朝奧良匹亞、科展發展，桃園高中除強調既有人文藝術，配合虎頭山青創基地提供科技課程，另永豐高中物聯網課程、龍潭高中成立技職資源中心、觀音高中的多媒體教育，平鎮高中體育班、國際交流，壽山高中桌遊、日文課程，內壢高中則是機器人教學。

中大壢中、北科附工等兩所國立學校則是強調與大學直接接軌，中壢高商也與台北商業科技大學合作開設「會計專班」，畢業後可直升北商大；各私立學校不使出渾身解數推銷各校特點，例如漢英高中強調語言學習，至善則是與北藝大、台藝大合作，方曙高中的無人自駕飛機課程，大興高中強調與航空城接軌，新興高中、復旦高中、振聲高中則是強調菁英班特色，成功工商除強調完善建教合作及軍警專班。