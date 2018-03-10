輻射冷卻影響 週日清晨中部以北低溫探10度

明各地白天天氣舒適，北部、東半部高溫約21至24度，中南部約23至26度。（資料照）

2018-03-10 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕明（11）日冷氣團持續減弱影響，各地天氣逐日回暖，明高溫比今（10）日再上升2至3度，各地高溫約21至26度，較為舒適，但明天清晨低溫受到輻射冷卻影響，中部以北地區可能出現10、11度低溫，其他地區約14、15度，西半部地區日夜溫差約10度以上，注意保暖。

中央氣象局預報，溫度方面，今天入夜至明天清晨，中部以北、東北部地區低溫約在10到13度，須注意保暖；其他地區低溫約14、15度。等到明天白天陽光露臉後，氣溫開始回升，北部、東半部高溫約21至24度，中南部約23至26度，各地早晚偏冷，日夜溫差大。

「天氣風險」預測，冷空氣最強時間已過，未來一週天氣晴朗穩定，好天氣延續大約7至8天，這週末是洗曬衣物，出門踏青賞花的好機會。「三立準氣象」氣象主播曾鈴媛預報，下週開始逐日回暖，北部到了下週四還可能出現30度的高溫；中南部，日夜溫差則可達10度以上，並開始吹南風，因此可能出現局部霧，提醒民眾開車多加注意。

降雨方面，氣象局表示，隨著冷氣團持續減弱，水氣減少，天氣穩定，各地皆為多雲到晴的天氣，僅東南部地區仍有零星短暫雨。

空品方面，明天北部以南地區風速轉弱，汙染物擴散條件不佳，高屏地區為「紅色警示」等級；竹苗、中部、雲嘉南、馬祖及金門地區為「橘色提醒」等級；北部、澎湖地區為「普通」等級；宜蘭、花東地區為「良好」等級。

明白天溫度逐漸回暖，但早晚仍涼，西半部地區日夜溫差10度以上。（圖擷自中央氣象局）

明空品預報，高屏為「紅色警示」等級；竹苗、中部、雲嘉南、馬祖及金門為「橘色提醒」等級；北部、澎湖為「普通」等級；宜蘭、花東為「良好」等級（圖擷自環保署官網）