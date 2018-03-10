雕刻「站立的劍獅」 洗腎男走出憂鬱人生再站起來

儘管王順進雕刻一隻劍獅要花5個月，但也在過程中慢慢削去憂鬱。（記者邱灝唐攝）

2018-03-10 20:48

〔記者邱灝唐／台南報導〕「當初還被問要不要去報甲級貧戶。」住在台南市安平區的王順進說，15年前因病洗腎，不但領取補助時遭到鄰居朋友譏笑，妻子也於10年前過世，種種打擊讓他想過跳入運河一了百了。所幸，後來他遇到3位雕刻師傅，用心傳授技藝，更協助他走出憂鬱。

現年64歲、原本從事木工行業的王順進，13歲就開始拿起工具，從製作家具一路到精細的布袋戲偶，閒暇時還會拿起攝影機拍婚紗或野鳥，後來更當上台南市攝影學會的副總幹事，人生看似順利，沒想到15年前因病洗腎，生命開始迎來種種打擊。

王順進說，一個星期要到醫院洗腎3次，正常工作已是不可能，他到社會局領取身障補助時，鄰居和朋友卻譏笑他「乾脆去報甲級貧戶」，這一生已是個廢物，沒想到妻子於10年前過世，逼得他走投無路，每天都在想乾脆跳進運河一了百了。

所幸王順進後來遇見改變生命的3位師傅：陳永源、陳文欽及陳良吉。王順進說，這3人都是在地知名的工藝師傅，平時教導雕刻神像與劍獅，並鼓勵他別胡思亂想，「只是師傅刻一隻劍獅只需5天，我要5個月。」

儘管進度緩慢，甚至一天只能刻一根腳趾頭，但王順進也在雕刻的時光中慢慢削去憂鬱。回首來時路，王順進說，要感謝的人相當多，除了3位師傅，還有醫師、社會局以及里長等人，他也希望自身的例子能鼓舞其他病友，洗腎並非世界末日，努力還是能活出一片天。

值得一提的是，王順進的作品與傳統劍獅不同，一般劍獅都是掛在壁上或門口，但他卻把作品加厚，並雕刻雙腳，讓劍獅能夠站立在桌上，而這也隱隱象徵著他重新站起的人生！

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