柚花香浪漫滿分 台南麻豆首辦柚園戶外婚禮

新人乘坐由文旦搬運車改裝的禮車繞行柚園完成婚禮。（記者楊金城攝）

2018-03-10 20:12

〔記者楊金城／台南報導〕滿園柚花香的幸福氛圍中，麻豆昨天首次舉辦柚園戶外婚禮，在柚花及親友的祝福下，見證新人的幸福愛情，十分浪漫。

同為28歲的新人許適安、沈倍臻，可說是千里姻緣一線牽，2年多前，兩人相識於三千公里外的新加坡食品展，家住嘉義的沈倍臻當時在商展上因工作疲累，喉嚨不適，跑到隔壁許適安的攤位上買柚子蔘，從此愛上麻豆的柚子蔘。

沈倍臻嬌羞的說，她回台後打電話連繫要買柚子蔘，竟又是許適安接電話；兩人來電交往後互許終身。

許適安說，從祖父時代就種植柚子，文旦不僅養他長大，也成就與妻子的緣分，才決定別具意義的舉辦柚園婚禮，未來兩人將致力於柚子的生產、加工及行銷。

麻豆農會總幹事孫慈敏說，沈倍臻成了麻豆在地媳婦，象徵麻豆是個幸福地，柚花帶來幸福緣分。

因柚子結緣的許適安、沈倍臻，今以柚園當戶外婚禮會場，現場以柚花布置拱門，在滿園的柚花香中，增添婚禮浪漫氣息。

新郎許適安牽著新娘沈倍臻，在小花童的前導下，攜手走過拱門，親友鼓掌歡喜為新人祝賀，並在農委會農糧署南區分署長姚志旺證婚下，新人交換柚花製作的胸花、頭花信物和結婚證書後，乘坐由文旦搬運車改裝的禮車繞行柚園完成婚禮。