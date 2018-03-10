創新教學聯盟成果發表 辦在花博公園吸人潮

教育部創新教學聯盟今發表成果，週末假期辦在花博吸引大批人潮，鄰近的大龍國小更派出學生街舞隊共襄盛舉，在開幕式中進行表演。 （記者林曉雲攝）

2018-03-10 20:12

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部第2期智慧生活整合性人才培育計畫下、6大整合創新教學聯盟計畫，今在台北花博公園流行館辦成果發表會，集結30所以上大專校院、超過300名師生投入，展出以改善生活及場域上的問題為目的，運用科技開發出結合創意與趣味的作品，共有超過60個以上的攤位作品，鄰近的大龍國小也派出學生街舞隊、大鼓隊進行開幕式表演，因正值週末假期，吸引大量的參觀人潮。

教育部政次姚立德、行政院科技會報執秘蔡志宏出席開幕式，從教育及科技發展等角度，與參展的團隊討論互動，現場也設置DIY與體驗區讓參觀民眾免費參加，讓參與民眾一同化身成為智慧生活Maker的成員。

現場攤位多元豐富，例如智慧種子聯盟的「水質檢測」攤位，可進行水質淨化系統的觀察，以及監測儀器與河川守護通報系統的操作，藉由水環境科普教育的實施，喚醒對水的關心與愛惜。另外，智慧農推聯盟也推出以農村產業與科技新興體驗的「格外品的轉轉人生」，參與者可自製專屬的創新創意茶包及番茄生產履歷等等。