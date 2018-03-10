又傳急診室暴力 醫PO急診室照：像被轟炸過

2018-03-10 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕台灣3年前已通過「王貴芬條款」，要嚴懲對醫護人員暴力相向的犯罪人士，但急診室暴力事件卻依然不斷，近日有醫師就在臉書PO文，指有病患竟拿病歷板丟護理師，從其分享的畫面也可看到，急診室內一片凌亂，「像被轟炸過一樣」，醫師也感嘆很遺憾沒有保護護理師免受暴力攻擊。

振興醫院急診醫學部主治醫師田知學近日在臉書分享一張凌亂的急診室照片，並分享本月7日在該院急診室發生暴力事件。據受害的護理師描述，「這幾天全北市急診又爆了，等候的時間長了，人性的醜陋在此顯露無遺，當你拿起病歷板夾丟向我的同時，我很訝異我竟如此冷靜，或許這樣一來我內心怨恨你們的行為就合理成立了。」

據這名匿名的護理師表示，「會走這一行從未有過什麼懸壺濟世、救民助人的高尚情操，只是為了錢為了填飽肚子、買得起衛生紙，的確你來醫院求治時，我當然希望你能好好的，因為這樣我也省事，但就你們這種鯛民個性，治療你還要接受你的語言肢體暴力」。

這名護理師也指出「不要說因為她身體不舒服多擔待，哈囉，第一我只是普通人，做不到以德報怨；第二我也感冒兩三天了，你怎不多擔待我一點，來醫院就是要等，無論急診還是門診都一樣……」字裡行間透露出許多的無奈跟難過。