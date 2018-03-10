綠營嘉縣長初選落幕 翁章梁夫婦煮菜給長輩吃

2018-03-10 18:23

〔記者曾迺強／嘉義報導〕下屆嘉義縣長選舉民進黨初選勝出的前農委會副主委翁章梁，今天偕妻子劉莉英赴水上鄉龍德社區老人食堂與工作人員一起做菜給長輩享用；其競選對手、縣議長張明達今天則照既定計畫拜訪鄉親，低調展開感恩之旅。

翁章梁說，嘉義縣人口老化嚴重，將來會費心思在老人照顧的政策上，這次初選後有太多的感謝，決定從各大社區食堂及據點出發，今天首站自海區第一大鄉鎮水上鄉；待黨中央公布縣長提名人選後，會陸續展開縣內18鄉鎮市謝票行程，感謝鄉親支持。