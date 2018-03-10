擊敗中國！台灣女子拔河隊 世界盃逆轉奪金

景美師大女子拔河聯隊在2018世界盃室內拔河錦標賽擊敗中國，勇奪2018年世界盃室內拔河錦標賽540公斤組錦標賽金牌。（台北市教育局提供）

2018-03-10 18:15

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市景美女中與師範大學組成的台灣女子拔河隊今天（10日）傳來捷報，在中國徐州舉行的2018世界盃室內拔河錦標賽540公斤組中，景美拔河隊以2:1逆轉勝，擊敗地主國中國隊奪得金牌，是睽違4年後再度獲得的一面金牌。

2018世界盃室內拔河錦標賽參賽國家有韓國、拉脫維亞、巴斯克、荷蘭、新加坡及中國隊等等。從2010到2016四屆比賽的540公斤組賽事中，台灣和中國各自奪得兩金，實力旗鼓相當。

在預賽中，台灣隊1局未失，以6戰全勝、積分第一之姿進入四強準決賽，預賽也與2:0擊敗中國隊。四強賽中再以2:0勝荷蘭，挺進最後冠亞軍決賽，對手正是預期中的中國隊。

第一局中國大陸隊一改預賽的守勢，抓準時機直接發動攻勢，這局讓中國隊占得上風，台灣隊先以1:0落後；但隨後中華台北隊扳回一成。第三局雙方鏖戰近2分半鐘，最後台灣隊成功逆轉獲勝！

景美師大女子拔河聯隊在2018世界盃室內拔河錦標賽，勇奪2018年世界盃室內拔河錦標賽540公斤組錦標賽金牌。（台北市教育局提供）