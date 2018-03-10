好驚人！ 全球最大手套 出現在彰化社頭

世界最大手套高6公尺，是一般成人手套的256倍大。（記者陳冠備攝）

2018-03-10 17:56

〔記者陳冠備／彰化報導〕哇～好大的手套喔！社頭織襪產業園區今日舉辦廠商嘉年華會，為歡慶盛會，台灣手套博物館展出一只6公尺高的針織手套，吸引上千人拍照圍觀。手套工廠業者表示，這只手套完全靠手工一針一線，車縫一個月而成，是一般成人手套的256倍大，打破由美國保持2公尺半的原紀錄。

這只大手套是由彰化縣社頭織襪產業園區廠商發展促進會理事長、有手套製造傳奇人物陳義益打造。陳義益表示，30年前台灣是全球最大的手套王國之一，隨著產業外移而沒落，這次成立台灣手套博物館並製造出世界最大的手套，就是要讓世界再次看見台灣的技術，讓國人引以為傲。

彰化縣長魏明谷受邀參加揭幕式，看到世界最大手套出現時露出驚呼，魏明谷讚賞業者根留台灣的態度，才能打造Made in Taiwan世界最大的手套，未來縣府將透過地方型SBIR計畫協助補助企業創新研發，讓彰化產業能夠創造更多元樣式的產品，行銷到全世界創造台灣之光。

蕭姓民眾說，第一次看到這麼大的手套，感覺很驚人，一直以為社頭只有生產襪子，想不到各式運動用的手套都有，質感也很有水準。

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