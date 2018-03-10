氣候搞怪 竹縣滿山桶柑還沒採 農民「開門」自救

新埔鎮余姓農友說他還有7、8000台斤的桶柑在樹上，與其自己1人慢慢採，不如轉做觀光果園，邀請來客去採果。（記者黃美珠攝）

2018-03-10 18:06

［記者黃美珠／新埔報導］早該在農曆春節前就採完的新竹縣各類柑橘，今年卻因氣候急遽變化、大產等，導致各地都還有「柑橘大戶」少則7、8000台斤，多則有數萬台斤仍高掛在樹上。為了搶攻最後1波清明祭祖的市場，新竹縣新埔鎮余姓農民今天打開果園大門，歡迎民眾前往採果，除了可以獲得物美價廉的新鮮柑橘，也能享受田園採果樂趣。

余姓農民直言，「這怪人不得，都是氣候的關係！」所以他「自立自強」臨時轉做觀光果園，只要願意進場採果，他都願意用比市價便宜的金額給來客優惠。

他說，老天爺作弄柑橘農民已經連續3年了。大前年是雪害，很多凍傷的橘子根本無法採摘進入市場，不是高掛在樹上，就是採了倒掉當肥料。

去年則因成熟期晚，錯過市場，橘子再掛枝頭1次。今年則是全國柑橘大產，市場已經很「拚」了，沒想到1月成熟待採時又碰到寒害和雨害，很多人根本採摘不及，以致到現在都還是滿山滿園的金黃色柑橘。

他說，他雖然還有7、8000台斤的桶柑還沒下樹，但聽說另名呂姓農友有高達6萬台斤還沒採，相較之下，他還算受害的「小戶」。

余姓農民說，他的柑橘園佔地約1甲多，位在新埔南平里，主要就是桶柑和茂谷柑。雖然茂谷近期採收銷售得很不錯，但桶柑就讓他頭很大，所以近來主動逢人就「廣告」一下，歡迎大家去採果。

寶山鄉農會總幹事陳信良說，該鄉240公頃的桶柑，每公頃可以年產1萬2000公斤。目前已經採收了8、9成，也賣掉了3成多。

剩下的橘子，他們除了全力搶攻清明節所需的水果市場，也鎖定各公司行號、團體的團膳，打算專門行銷周徑在21公分左右的果品，讓大家餐後可以1人1顆。

芎林、峨眉2鄉也都出現海梨柑或桶柑的耕作「大戶」，因為面積過大、寒害後選果更須精挑細選，導致人力採摘和分選的成本增高，乾脆決定「棄守」不摘的狀況，使得這2個「柑橘的故鄉」也還有不少沒下樹的柑橘。

另外，還有海梨柑農因往年直銷南部水果行的作法，今年被南部大產的椪柑給搶去，無路可銷下，迄今還有幾10萬台斤，任憑掛在樹頭沒有採摘。

新竹縣政府農業處為防未來類似今年因豐收加上天候反覆無常，以致數千乃至數萬台斤柑橘高掛樹頭的憾事再發生，下週將送2000台斤柑橘供財團法人食品工業發展研究所協助評估轉作果汁和果乾的可行性，另也將了解加工業者的需求，以建立新竹縣未來在產期前調節、平衡供需的機制。

縣府農業處表示，柑橘1年只有1次收成，新竹縣往年總產量約4萬2000多公噸。去年因沒有颱風危害，大產多了2成，大約有5萬多公噸的總產量。

去年底，他們預期全台柑橘也都豐收下，恐怕供需會失衡，果賤傷農，所以配合新竹縣農會一起成立銷售平台提早促銷縣產柑橘。

只是沒想到天候反覆無常，1月份成熟採摘期接連遇到寒害和雨害，都造成柑橘損傷，導致農民採果、分選、保存、包裝都更不容易，間接影響市場信心和買氣。

最糟時，市場「零售價」大約每台斤10元到20元不等，近日市場「批發價」才回穩到每公斤16至20元的水準。

也正因前述原因，縣府跟縣農會合作的銷售平台原定接單目標是1000公噸，但迄今卻還有600公噸訂單是「空白」無人聞問的。這惡化了農民採收的意願，所以上週才會有峨眉農戶在網路上公開表示「免錢、歡迎去採」，且透過這個「無料」的號召，2天成功下樹2萬台斤的柑橘。

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