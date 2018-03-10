南投古典詩展 重現古人吟詩彈琴之雅趣

2018-03-10 17:30

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣擁有玉山、日月潭等山水之勝，是詩人創作的好題裁，南投縣文化局圖書館今起舉辨「書頁上的美樂地～古典詩文中的南投勝景」主題展，展出自清朝以來描繪南投優美景致的詩作，10日下午開幕式邀請南投縣「玉君吟韻團」吟唱古典文學大師張達修詩作，由趙聯政老師精心譜曲伴奏，書法家陳秀琴現場以詩句配合揮毫，重現古人吟詩彈琴之雅趣。

南投縣政府文化局舉辦的這場古典詩主題展，今下午在南投縣文學資料館舉行開幕式，由文化局林榮森局長主持，國立台灣文學館館長廖振富、鹿谷古典詩人黃錫三秀才的孫子黃允哲、登瀛書院主委洪新發、登瀛詩社社長許賽妍等人均與會。

活動中，文化局將黃宏介老師詩作〈詠南投縣十三鄉鎮聯〉全文，用上下對聯方式懸掛展覽，林榮森並邀請現場貴賓，從文句描述的南投縣13鄉鎮風景人文的「下聯」內容，來找出相對應的「上聯」對句，且懸掛而上，猶如一場「古典詩文對句」大賽。

鹿谷古典詩人張達修先生千金張翠梧女士賢伉儷，並帶來已絕版張達修詩集《吾鄉有此好溪山》30本，致贈文化局圖書館典藏。活動最後在「玉君吟韻團」吟唱趙聯政作品〈美哉！中興新村〉、楊君潛作品〈遊日月潭〉下圓滿落幕。

此外，名間鄉弓鞋國小茶藝社小泡茶師們也在現場司茶，穿著古裝打扮的小茶侶，為參觀民眾奉上名間鄉農會的桂花烏龍，眾人就在茶香與詩香薰陶下，度過古風洋溢的初春午后時光。

文化局長林榮森表示，「書頁上的美樂地—古典詩文中的南投勝景」主題展，於圖書館4樓展至107年5月27日止，歡迎各界文學同好及民眾，共同來領略古典文學中的南投之美。