陳宜民籲植樹救空污 捐發票換樹苗轉贈創世

2018-03-10 17:21

〔記者張忠義／高雄報導〕植樹節前夕，國民黨高雄市長參選人、立法委員陳宜民今天舉辦「植樹傳愛救空污，發票換樹苗」公益活動，呼籲大家一起種樹來改善空污，搏回藍天。

陳宜民表示，台灣的空污問題越來越嚴重，所以舉辦植樹就是用行動來救空污，這次民眾拿發票換到的樹苗，都是林務局提供的台灣原生樹苗，像長紅木，能吸收pm2.5，大家拿回去種植，能實質改善空氣污染。

今天分別在左營啟明堂和漢神巨蛋購物廣場舉辦，民眾只要捐贈1張統一發票就可兌換桂花、含笑、羅漢松、樹蘭、七里香、黃金側柏、長紅木等樹苗1株，每人最多限換3株，限量1000株，吸引不少民眾排隊候領，所得發票全數轉贈創世基金會，協助募集植物人安養及到宅服務經費。

高雄銀行也在漢神巨蛋購物廣場舉辦快樂捐血讓愛相隨活動，今天捐血救人還加贈漢神禮券，吸引不少民眾當個快樂捐血人。