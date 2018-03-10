解禁4年後生態遇劫 貢寮枋腳溪再度封溪護漁

新北市農業局2014年起開放貢寮區枋腳溪垂釣，但發現溪中生態在解禁後，魚種體長低於平均，推測可能是人為捕撈壓力所致。（記者林欣漢翻攝）

2018-03-10 16:54

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市農業局2014年起開放貢寮區枋腳溪垂釣，但發現溪中生態在解禁後，魚種體長低於平均，推測可能是人為捕撈壓力所致，決議3月起枋腳溪流域及其支流內寮溪、赤皮寮溪實施封溪護漁，民眾不得以垂釣、撈蝦及徒手捕捉等任何方式採捕水產動植物，違者將依漁業法裁處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

流經貢寮、吉林間的枋腳溪，水質清澈流量穩定，在解禁前都能看到苦花魚、台灣纓口鰍等指標性魚種，一般一年生的苦花魚約10公分，農業局委請專家進行生態監測發現，枋腳溪有高達7成的的苦花魚，都已長到16公分以上。

但農業局自2014年元旦起調整封溪護漁區域，解禁枋腳溪流域，4年來發現溪裡雖然仍有新生的魚苗，但魚種體長已大不如前，農業局表示，推測可能是人為捕撈壓力或是棲地環境因素造成，決定再度將枋腳溪流域列入全年封溪禁漁區域，讓環境休養生息。

農業局長李玟指出，保育溪流自然生態是長久永續的工作，為遏止在封溪護漁區段非法垂釣、濫捕等行為，民眾如有發現違法濫捕情事，可提供相關影像檢舉，經查證屬實並裁罰確定者，每件發給2000元檢舉獎金。