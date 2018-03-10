在地社團邀數位專家 協助外埔店家轉型

2018-03-10 17:12

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市世界花博會年底將展開，屆時大批遊客湧入外埔，為協助偏鄉店家轉型，今日道卡斯青年工作會邀請中華民國全國中小企業總會、生動科技總經理林志鴻、威肯數位行動商務拓展經理尹歆文，至台中市外埔區向在地商家介紹數位、體驗、數位經濟及行動支付的發展現況，盼串聯在地特色商家與景點規劃出外埔旅遊行程，並經由網路行銷，帶動人潮至外埔深度旅遊。

數位寬頻應用街區計畫為經濟部中小企業處所推動，希望以數位發展偏鄉為主軸，依據當地街區之產業特性，結合當地商家、團隊，突破街區面臨之困境，促進當地商家、中小企業創新轉型，並形塑具有當地特色之「一條街」。並透過數位寬頻建設，改善在地商家企業競爭力進而活化商家帶動商機，以數位、體驗、循環經濟3種驅動力，推動數位寬頻應用街區永續經營。

林志鴻表示，外埔忘憂谷這麼美的地方，應該用更系統性的方式在網路上進行行銷，讓更多人認識外埔的美，並透過串連在地商家、景點介紹進而串成一條旅遊帶，讓更多人能願意在外埔停留更多時間，創造商機。

道卡斯青年工作會理事長施志昌表示，道卡斯青年工作會的夥伴們主要都來自在地年輕人，他們想要推銷自己的故鄉，讓更多人知道外埔的美。希望透過數位寬頻應用街區計畫，介紹外埔好吃、好玩、好看的商家景點，進而吸引人潮前來外埔，讓更多在地年輕人願意回故鄉創業、工作、生活。

中華民國全國中小企業總會創發中心經理鄭秀苓表示，這個計畫未來執行結束後將交由在地社團道卡斯青年工作會繼續經營，希望更多在地商家能共同參與，讓更多人認識外埔，喜歡外埔。

在地業者期盼能把外埔的每點景點店家串連成一條觀光線，再擴散周邊的大甲、大安、后里。讓遊客想要停留的時間從半日延伸到2日。 藉由大數據化的分析，把遊客想來這裡進行何種觀光消費，提升每個店家的服務品質，進而迎接國際觀光客。