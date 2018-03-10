念書也可以賺錢？ 移民署提醒移工勿受騙

2018-03-10 16:47

〔記者劉慶侯／台北報導〕移民署調查發現， 近來有人力仲介公司為招募移工，宣傳說來台灣可一邊讀書一邊打工賺錢，移民署長楊家駿今日鄭重聲明，在台灣唸書的簽證是「學生簽證」而非「工作簽證」，如果要合法打工，尚須取得勞動部核發的工作許可，否則即為違法行為。

楊家駿春節是前夕與印尼駐台代表處羅伯特代表，到台北火車站大廳關懷移工，過程中，楊署長發現有移工朋友接觸到一些不正確的訊息，他除了當場說明外，也特別提醒移工朋友要向代表處或台灣政府部門求證，切勿受騙。

移民署指出，許多移工都聽到，有仲介宣傳台灣有一些大學可以念書同時又可以工作！事實上，在台灣唸書的簽證是學生簽證而非工作簽證，如果要合法打工尚須取得勞動部核發之工作許可，且每週有工作時數的限制。

移民署表示，依就業服務法及移民法相關規定，非法打工將遭到限期離境之處分，並視情節輕重將管制不得入台1至3年。

至於移工一旦被騙來台工作，是否可以讓他們留下來嗎？移民署指出，如果是被人蛇集團欺騙，經司法機關認定為人口販運被害人，政府會提供受害移工緊急安置及短期工作許可，移民署也會儘快協助被害人返國。

移民署表示，如果移工發生類似情形，宜儘快向移民署通報，台灣在98年已有「人口販運防制法」等立法保障，移工不用擔心受到剝削無處申訴。

此外，現在移工在台工作3年後不需出國1日雇主即可續聘，然而有一些仲介公司還是會再收一次仲介費，移民署轉知勞動力發展署調查注意。