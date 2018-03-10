雪隧、蘇花改讓宜蘭交通變複雜 縣府擬成立交通處

2018-03-10 17:05

［記者林敬倫／宜蘭報導］隨著雪隧與蘇花改陸續通車，宜蘭地區的車流量增加，道路交通變得更加複雜，有鑑於此，宜蘭縣政府打算成立交通處，讓交通問題可以由更專業的人員一條鞭處理；宜蘭縣代理縣長陳金德指出，今年4月就會向議會臨時會提組改案，合併財政處與地方稅務局後，成立交通處。

民國95年雪隧通車後，宜蘭縣內的車流增加，道路交通趨向複雜，今年2月5日，蘇花改蘇澳至東澳段通車後，縣內交通更趨複雜，道路上也常出現號誌未同步等瓶頸，市區道路動不動就變成停車場，但縣內的交通管理權責，卻散落在宜蘭縣政府建設處、工務處及宜蘭縣政府警察局交通隊，各單位彼此權責釐清困難，人力與經費不足更讓解決交通問的相關計畫難以推動，有鑑於此，宜蘭縣政府打算成立交通處，讓縣內交通能一條鞭管理，預計4月就會向縣議會提案審議。

縣議員邱嘉進指出，交通處本來就應該要盡速成立，把縣內的交通問題跟停車空間的規劃做好，且縣內交通不夠順暢，跟警察人力不足有關，擴大編制，增加交通管理的人力一定有幫助。

宜蘭縣政府警察局交通隊長賴漢洋也指出，隊內警察並未接受交通規劃與工程的專業訓練，只受過執法層面的訓練，但現在隊上的同仁，有一大部分都在處理交通規劃與工程業務，人力不足，導致交通事故等執法層面的工作，必須下放給較不專業的派處所或警備隊同仁，相信交通處成立後，讓交通執法回歸專業，縣內事故處理品質能大幅提升。

宜蘭縣代理縣長陳金德表示，雪隧跟蘇花改通車後，對宜蘭交通帶來很多影響，各個交通單位非常必要整併成專責機關，縣府已經是打算修改宜蘭縣政府組織自治條例，向縣議會提案增設交通處，有關道路規劃、工程與養護的工作，全部移到交通處處理。

但縣府目前有15個處和6個局，基於地方行政機關組織準則，因人口數的限制，加總不能超過21個局處，編制已滿，陳金德指出，縣府打算把地方稅務局跟財政處合併，至於之前熱討論的原住民事務局以及海洋局目前較無成立空間，仍待討論。