中港高中國中部美術班滿10年 「十破、添睛」畢展開幕

民眾欣賞「十破、添睛」展覽作品 。（記者張軒哲攝）

2018-03-10 16:54

〔記者張軒哲／台中報導〕「中港高中國中部第十屆美術班畢業成果展-十破、添睛」即日起至4月1日止於港區藝術中心展出，展出近3年約70件創作作品。開幕式今日於港區藝術中心展覽大廳舉行，場面熱鬧。

今日開幕展，市議員楊典忠、王立任、尤碧鈴、顏莉敏共襄盛舉。現場有鄭學駿薩克斯風樂團悠揚音樂、中港高中合唱團美妙歌聲與美術班同學精湛的舞蹈演出。

港區藝術中心主任郭恬氳表示，中港高中在校長周文松、家長會會長謝美玲帶領與支持下，美術班同學每一年都在突破、成長。

周文松說，美術班成立已經10年了，今年的主題「十破、添睛」含有自我挑戰、自 我期許，孩子們在生活當中尋找媒材，體驗不同的挑戰，學習尋求未來的目標。暑假美術班將第一次到日本舉行國際交流參訪，讓學生遠望世界，產生更多的靈感投入創作中。

展出作品中，黃于菱的作品「花系列-勇氣、真心、憂傷、希望」 藉由作品表現女性的各種風情面貌，以花、女性為象徵，期望透過自我身分的確認與定位思考，觀察性別議題。在形式上雖是第一次接觸壓克力顏料，但豐富的色彩及肌理運用，一點也不顯生澀。

陳品捷的版畫作品「魚目混珠」藉由對文字的轉化與圖像的象徵，傳達出她對問題思考的層面與智慧，針對近年來極度熱議的人工智慧提出反思，討論生命存在的真偽形式與價值。