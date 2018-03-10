太夢幻！黃花風鈴木倒影百年水圳 開成450米黃金河

花蓮光復鄉的台糖有機米田區旁，百年歷史的興泉圳兩邊栽種黃花風鈴木，最近盛開成一條黃金河。（記者花孟璟攝）

2018-03-10 16:44

〔記者花孟璟／花蓮報導〕位於花蓮縣光復鄉、瑞穗鄉交界附近的百年水圳「興泉圳」，6年前台糖沿著水圳種了450米的黃花風鈴木，最近3月進入花期，倒映在水圳上的鮮艷黃花，讓整個水圳猶如漫漫黃金河，連日吸引大批遊客賞花，人多到「攤販都來了」！

美麗的黃花風鈴木開在興泉圳的兩岸，已經有6年多，今年因氣候溫暖多雨，黃花風鈴木從2月底3月初陸續開花，最近盛花期，美麗的黃金花朵開得繁密，倒映在百年歷史的水圳「興泉圳」上，猶如漫漫黃金河，美到令人屏息。

今天週六因氣候轉乾冷沒有再下雨，假日吸引大批遊客到此賞花，玉里鎮公所秘書黃羨喜也帶著家人來看花，他說，實在很美也很有話題性。

而6年前栽花的台糖花蓮區處經理林祥禎則直呼「真是無心插柳」！他說，台糖公司是6年前在興泉圳的兩邊堤岸種黃花風鈴木，因為這條來自瑞穗富源蝴蝶谷的百年水圳，流經台糖在富源國中旁，有慈心認證的20公頃的有機米田區，因水圳兩邊有土堆比較高，因此種樹保護堤岸避免崩塌，沒想到造成今日「盛況」，也是非常開心。

由於目前台9線大興到富源段正在進行拓寬工程，原本賞花的入口有護欄擋住，台糖表示，遊客要賞花建議從南邊的富源國中旁小路進去，或從北邊的林務局大農大富平地森林園區進入賞花，會比較安全。

花蓮光復鄉的台糖有機米田區旁，百年歷史的興泉圳兩邊栽種黃花風鈴木，最近盛開成一條黃金河。（記者花孟璟攝）

花蓮光復鄉的台糖有機米田區旁，百年歷史的興泉圳兩邊栽種黃花風鈴木，最近盛開成一條黃金河。（記者花孟璟攝）

花蓮光復鄉的台糖有機米田區旁，百年歷史的興泉圳兩邊栽種黃花風鈴木，最近盛開成一條黃金河。（記者花孟璟攝）

花蓮光復鄉的台糖有機米田區旁，百年歷史的興泉圳兩邊栽種黃花風鈴木，最近盛開成一條黃金河。（記者花孟璟攝）

百年歷史的興泉圳兩邊堤岸有高高的土堆，台糖種花護堤，選種黃花風鈴木，造就地方新景點。（記者花孟璟攝）

百年歷史的興泉圳兩邊栽種黃花風鈴木，今天遊客多到滿出來。（記者花孟璟攝）

花蓮光復鄉的台糖有機米田區旁，百年歷史的興泉圳兩邊栽種黃花風鈴木，最近盛開成一條黃金河。（記者花孟璟攝）