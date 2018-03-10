感謝愛心援助、家扶獎助 泰雅族網球小將勇敢逐夢

2018-03-10 16:35

〔記者彭健禮／苗栗報導〕家扶基金會苗栗家扶中心今天（10日）舉辦大專暨高中職獎助學金頒獎。受獎人之一的湯聖皓，目前在網球18歲級全國排名59，他在朝全國前十努力邁進之際，求學、訓練費用是筆龐大開銷，聖皓感謝家扶、社會善心協助，讓他可以勇敢朝目標前進。

湯聖皓是苗栗縣泰安鄉泰雅族子弟，國小時是棒球、籃球好手，國中改練網球，在優異運動細胞條件及自身努力下，獲得不錯成績，也獲台南一中青睞，目前就讀南一中進修部二年級，在網球18歲級全國排名59。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴說，湯聖皓的父母離異、家境不佳，國小起與姊姊湯怡靜搬到後龍鎮，跟著叔叔生活，姊弟倆成為受扶對象，兩人升上高中職後，也領取家扶獎助學金。

湯聖皓的學雜費、生活費有家扶支持，但網球訓練、比賽等經費，平均一個月要2萬多元，是筆龐大開銷，就讀嘉南藥理大學社工系的湯怡靜姊代母職，半工半讀賺錢力挺弟弟。

但湯怡靜去年起因為實習，無暇打工，訓練、比賽經費面臨斷炊之際，湯聖皓在去年全中運爭氣奪得佳績，獲廠商青睞給予贊助，減輕姊姊負擔。

而湯怡靜因從小受社工協助，也立志成為社工，幫助更多人，湯聖皓則盡情揮灑原住民天分，可望成為網壇明日之星；湯鳳琴說，中心內還有許多像姊弟倆的優秀孩子，需要社會愛心一臂之力，助振翅高飛。

這學期計有328名大專、185名高中職學生獲頒獎助學金，共發出445萬元；其中，京元電子董事長李金恭、黃明智、黃美月及苗栗家扶希望苗圃各捐贈10萬元，苗栗家扶感謝各界熱心捐輸。