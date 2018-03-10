台南善化草莓季湧人潮 小朋友也hen會採

小朋友採草莓的動作頗為熟練，讓家長直誇讚。（記者吳俊鋒攝）

2018-03-10 16:26

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為期1個月的台南市善化草莓季今天開鑼了，在區公所的號召下，5家觀光農園業者聯合祭出現採8折的優惠，人潮湧入，小朋友也興致盎然地幫忙剪取，有的動作還頗為熟練，讓家長直誇「真的hen會」。

栽培規模「小而美」的善化草莓，在南台灣遠近馳名，已邁入第6屆的產業文化活動，今天正式起跑，將持續至4月10日，開幕典禮首度移師成功啤酒廠，區公所估計有近3000人到場，相當熱鬧。

區長方澤心說，善化的草莓栽培集中於小新營一帶，面積約1.45公頃，規模雖然不是很大，已是南台灣之最，尤其業者以觀光採果的模式特色發展，深受歡迎，產季期間，是當地熱門景點。

方澤心表示，今年有美裕、溫馨、加洲、晴光，以及附近的南科等5家業者共襄盛舉，在這1個月的草莓季期間，一起祭出8折優惠，聯手推廣地方特色，喜歡嚐鮮的民眾，要把握難得的機會。

方澤心也指出，以往的草莓季開幕，多在小新營附近封路舉辦，今年移師啤酒廠，場地較為寬敞，也不再影響交通，更加安全，還可讓地方2大產業特色結合行銷，一舉數得。

今天的開幕，區公所規劃了與草莓相關的系列節目，包含草莓寫生頒獎、草莓植栽DIY、草莓大哉問、草莓蛋糕與磁鐵的製作，還有草莓冰與草莓鮮果的品嚐等，民眾大排長龍。

而老字號的美裕，不僅湧現人潮，還配合活動推出創意特色產品，有草莓提拉米蘇、草莓泡芙、草莓大福、草莓果醬、草莓酵素、草莓冰、草莓乾，還有草莓手工皂等，買氣熱絡。