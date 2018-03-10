大里區農會挺菜農 消費滿300元送高麗菜

2018-03-10 16:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕最近菜價下跌，為協助農民，大里區農會購買每箱20公斤裝

、150箱高麗菜，民眾到大里區農漁會產品生活館消費農產品滿300元，即贈1顆高麗菜，很多愛心民眾特地前來購買，有民眾一次購買3千元，獲贈10顆高麗菜，愛心雙倍。

大里區農會表示，由於台北農產公司果菜拍賣市場連續休市，造成產地蔬菜賣不出去，價格崩盤，雲林縣的農業鄉鎮首當其衝，因此農會總幹事朱晉明特指定購滿高麗菜150箱，以協助農民來消化高麗菜，大里區農會自8日起，推出於國光花市的大里杙農漁會產品生活館凡消費滿300元，即贈1顆高麗菜，吸引不少愛心人士來購買。

朱晉明指出，傳出台北農產公司因休市3天造成中、南部的農民蔬菜賣不出，他在全國農會總幹事的群組看到有人發起購買高麗菜行動，因此響應。

朱晉明表示，農會詢問價格，每一箱20公斤 ，每一箱才200元，等於1公斤才10元，價格實在太低了，因此購買了150箱。

由於大里區農會的大里杙農漁會產品生活館所眅售的產品都是農民的產品，因此朱晉明推出消費滿300元即贈1顆高麗菜的活動，等於雙倍幫助農民。

而活動一推出，便有很多愛心民眾特地前來購買生活館的農產品，有民眾購買1500元，獲贈5顆高麗菜，還有一位一次購買3千元，獲贈10顆，這些民眾等於是愛心雙倍。

大里區農會表示，目前還有高麗菜，歡迎民眾購買，送完為止。