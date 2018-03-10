用歷史故事吸引遊客 太平蝙蝠洞將設解說牌

2018-03-10 16:19

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市太平區蝙蝠洞周邊步道第一期工程即將完工，市議員張玉嬿今天指出，蝙蝠洞是霧峰林家分支穿過數座山鑿出的灌溉渠道，讓數百公頃荒地變成良田，很多人不清楚其歷史，已爭取市府設置導覽解說牌及第二期步道工程，提供遊客豐富的文化內涵。

太平蝙蝠洞曾是熱門旅遊景點，後因水災沖毀吊橋、蝙蝠遷徙而沒落，近年來社區投入蝙蝠復育工作，市府興建「百蝠吊橋」而人氣回升，張玉嬿接力爭取900萬元預算建置長400多米的周邊步道，預計本月完工。

張玉嬿邀市府觀旅局工程科長葉慶隆、太平區長陳小菲和鳥榕頭文化協會前理事長林文樹前往會勘。張玉嬿說，很多人知道蝙蝠洞原本是灌溉渠道，卻不知渠道的管理原本是由霧峰林家四房支系幼子林志芳家族掌管。

她又說，據國史館資料顯示，林志芳1862年自頭汴坑山區蝙蝠洞處，開山鑿洞一寸寸連穿3座山，引水灌溉頭嵙山系西側平地，數百公頃荒地變成良田，遂成最大墾首太平林家，光復後土地放領後，渠道因乏人管理，逐漸沒落。

林文樹也說，太平林家的拓墾過程很值得介紹給遊客認識，希望設置解說牌；陳小菲則建議，應設置方向指標牌，方便山步道遊客停車；張玉嬿當場協請觀旅局辦理，爭取在第二期延伸步道工程開工前先設置，讓生動的故事解說、豐富的歷史文化內涵吸引遊客。

葉慶隆也認同可營造旅遊特色，表示出入口解說牌預計可先6月施工，第二期延伸步道工程則已委託顧問公司設計，預計長度700公尺、預算1500萬元工程經費，完工後將可環繞蝙蝠洞周邊，讓遊客留駐更久的時間，重振觀光。