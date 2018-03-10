屯區客家人數冠台中 客家日首度在大里

台中市全國客家日首度移師大里，市長林佳龍一起與小朋友合唱客家歌謠。（記者蘇金鳳攝）

2018-03-10 15:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市屯區的客家人口已是全市第一，中市客委會今年首度將全國客家日的活動從山城移至屯區的大里舉辦，要讓非典型的客家地區的非客家民眾，能一同參加客家的「天穿日」活動，了解客家的文化。

台中市的「台中市107年全國客家日」今天在大里國光里活動中心圓形廣場舉行，由中市客委會與大里區公所共同主辦，市長林佳龍、市府客委會主委劉宏基、大里區長周崇琦、市議員張芬郁、李天生等人均到場共襄盛舉。

每年的農曆正月20日為客家的「天穿日」，相傳6千多年前，水神與火神相爭為帝，造成天穿地裂，女媧煉五色石補天，終止了這場災難，該日即為農曆正月20，客家人為感念女媧，訂定此日為「天穿日」，不僅代表客家族群對大地的珍惜，也成為最具客家文化特色的民俗節慶，行政院客家委員會及中市將這天指定為「全國客家日」及」台中客家日」。

台中市的客家人已有50萬，佔台中市總人口約2成，過去台中市客委會都會在山城舉行客家日的慶祝活動，而一般人也都認為台中市客家人最多的地區是東勢，約4萬1千人。

但是大里區的客家人則是4萬零300多人，跟東勢差不多，而台中市客家人數最多的區域是大里、霧峰及太平的屯區，約8萬5千多人，而東勢石岡新社和平等山城的客家人則約6萬3千人，所以反而是屯區是台中市客家人最多的地方。

中市客委會因而在今天首度把客家日移到大里，並與大里公所合作在國光里活動中心舉行慶祝活動，當地學童先帶來「女媧補天穿」戲劇演出、演唱「客家世界」歌謠，還邀請林佳龍上台共舞，此外，現場有大明高中帶來好吃的客家料理，還有阿比百樂團、青年高中舞蹈科，大屯客家藝術團等帶來客家藝文表演。

市長林佳龍表示，城市是文化的容器，文化是城市的靈魂，今年台中市的客家日主場活動，特別選在大里區舉辦，不僅讓居住在都市區的客家人感受歸屬，也讓客家日活動與都會區結合。

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