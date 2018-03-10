搶免費香丁 阿公阿婆好身手一掃10斤

東河香丁節，阿公阿婆猛搶香丁，都不怕閃到腰。（記者黃明堂攝）

2018-03-10 14:10

［記者黃明堂／台東報導］台東縣東河鄉香丁大豐收，東河鄉農會今天舉辦香丁節，1千斤香丁成堆讓民眾免費搶，結果阿公阿婆身手最靈活，有人一掃就10斤入袋，都不怕閃到腰！

香丁也稱為晚崙西亞，生長期長達14個月，每年3、4月是採果期，也是花期，今天在北源梅子加工廠辦活動，山谷空氣飄散著花香，讓人聞起來神清氣爽，香丁果實黃澄澄，也是視覺享受，酸中帶甜又多汁的果汁也讓人生津。

現場園遊會有數十個攤位，販售香丁鮮果、果汁，彩繪香丁公仔，也有教作香丁酷及按摩油，也有各家政班販售農村美食，有吃有玩。

主辦單位準備了1千斤的香丁擺成大堆，讓民眾限時搶丁，免錢的吸引大批阿公阿婆施展身手，主辦單位一次限5人，但一口氣卻擠了50人同時要搶，以阿公阿婆居多，互不相讓，僵持10餘分鐘仍無法開始，有小朋友等著不耐煩，乾脆拿香丁當球丟。

主持人後來跟民眾玩猜拳遊戲，才決定先後順序，阿公阿婆們各個有備而來，下手前早在腦裡演練，哨音一響，馬上下腰橫掃，果然有人衣服一撐，一舉掃進10斤。

林務局台東林區管理處成功工作站在現場設攤憑發票贈苗，提供了含笑花、茶梅、杜鵑、梔子花、香草植物等多達14種植物，贈送給有愛心及愛護環境的民眾來植樹綠美化，一起來營造繽紛花香的泰源幽谷。

成功工作站主任張勝傑表示，泰源地區有天然獨特的環境，適合香丁及柑橘類植物生長，也是穿山甲分布的地區，本次贈苗活動及DIY體驗活動採用民眾捐贈發票或廢電池的方式，收到的發票將全數捐贈予救助瀕臨絕種動物的台東縣關懷生命保護協會及台灣穿山甲保護協會，廢電池也將妥善交由回收廠商處理，讓泰源幽谷生生不息。

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