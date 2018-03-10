台中市府推出首波花博招募志工影片

2018-03-10 14:02

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市舉辦2018世界花博，市府廣邀民眾加入花博志工行列，今天推出首波志工招募影片，在地人邀請在地人，一起響應花博。社會局表示，滿16歲具服務熱忱，都歡迎加入志工行列，以團隊報名為主，個人報名為輔。

社會局表示，台中世界花博11月3日至108年4月24日，在外埔、豐原、后里登場，除了工作人員外，長達半年的展期，將動員至少2萬名志工參與，活動後並規劃一套志工人才資料庫，成為未來大型活動的重要人力來源，為花博活動後留下重要資產。

目前除社會局花博志工資源中心強力招募志工外，新聞局也拍攝志工招募影片，以「在地志工，用愛凝聚」、「志工活力，花博藝術」、「志工初心，花現台中」為主軸，邀請神岡、大里、后里、大雅等志工在影片中擔任主角，透過在地人熱情邀請在地人，一起參與花博盛事。

影片中，在神岡區擔任志工的林煜紘表示，希望把大台中所有的景物行銷到全世界；大里區志工周梁玉珍說，做任何志工都很開心；大雅志工黃淑珍則認為擔任志工會很有成就感；后里志工黃仁祈說，希望大家踏出家門一起去花博當志工。期盼透過影片，邀請更多人加入志工行列，一起聆聽花開的聲音。

社會局指出，凡年滿16歲以上，具服務熱忱的民眾，都歡迎加入，報名方式以團隊報名為主，個人報名為輔，報名花博志工後，必須完成相關訓練課程，市府也鼓勵志工多多參與服務，服務滿60小時還會有即時獎勵。