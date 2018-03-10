拖拋錨渡輪用「撞」的 高雄輪船公司挨批

2018-03-10 13:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市鼓山輪渡站今天發生船撞船的疏失，1艘渡輪故障拖到岸邊停靠，因角度停不進去，竟通知另艘載滿70多名客人的渡輪，用碰撞的方式撞進岸邊，乘客飽受驚嚇，輪船公司表示2名船長已違反SOP（標準作業程序），將予以處分。

隸屬於高雄市輪船公司的「健康輪」，昨晚因舵機卡死，在鼓山輪渡站旁拋錨，因阻礙航道，今天一早由另艘空船渡輪「幸福輪」，透過纜繩併靠方式，準備拖行到20多公尺遠的鼓山漁會碼頭。

因當時碼頭停滿漁船，「幸福輪」李姓船長發現角度太小，無法將「健康輪」停靠岸。正好一艘載著70多名乘客的「旗鼓2號」渡輪，從旗津緩緩駛來，李姓船長趕緊呼叫「旗鼓2號」的曾姓船長幫忙。

曾姓船長應允後，竟採取船身碰撞「健康輪」的方式，將渡輪撞靠岸，也未廣播通知乘客，船上乘客被突然一撞，都嚇了一大跳，結果還撞了6、7次，才把「健康輪」撞靠岸。

「旗鼓2號」駛回鼓山輪渡站後，乘客下船後大罵「船長是吃藥了嗎？」市議員簡煥宗、陳美雅陸續接獲乘客投訴，簡煥宗批評輪船公司的做法便宜行事、罔顧旗津民眾人身安全，要求輪船公司必須說明檢討。

高雄市輪船公司航務部站長陳伯昌表示，依照SOP作法，應該以空船去拖曳或碰撞拋錨的渡輪，滿載乘客的渡輪不應有如此作法，輪船公司表示歉意。

陳伯昌說，2名船長都是20多年的資深員工，卻犯下這種錯誤，將予以行政處分。

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