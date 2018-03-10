摘星青年遲未進駐 摘星山莊營運單位喊苦

2018-03-10 13:51

〔記者歐素美／台中報導〕勞工局遴選的摘星青年遲未進駐摘星山莊，營運單位大器內蘊公司提計畫申請變更使用摘星山莊閒置空間，但市府遲未同意，摘星山莊館長黃信彰表示，摘星青年遲未進駐，業者也無法將空間出租，不僅減少租金等收入，整個園區營運也受影響；勞工局長黃荷婷表示，將釋出部分空間供業者利用，其餘仍將作為青年創業基地，明年底再整體檢討評估。

位於潭子區的市定古蹟摘星山莊，由市府委託大器內蘊公司營運，其中，位於摘星樓兩側的護龍共14間，則由市府勞工局作為青年創業基地，由摘星青年進駐。

摘星山莊館長黃信彰表示，第一屆摘星青年於去年6月即結束，依市府合約，第二屆摘星青年若未能在3個月內進駐，該公司即可提出計畫申請變更使用，但摘星青年至今遲未進駐，該公司申請使用變更，市府卻一拖再拖，遲未同意。

黃信彰說，14間廂房，目前僅2間由上屆摘星青年租用，其餘皆大門深鎖，空間閒置，業者不僅損失每月數萬元的租金收入，遊客到場沒有東西可看或逛，也覺得很奇怪，一再詢問為何不開放；相較另一側騰雲樓兩側護龍開設商店，可供遊客體驗或購買物品等，形成冷熱兩種不同的情景。

勞工局長黃荷婷表示，摘星計畫二期內容略有變更，不再提供青年每月3.3萬元，改為補貼租金及提供進修、活動等補助與計畫獎勵金，去年12月才辦理遴選，因預算之前卡關又無法延用去年計畫動支預算，直到本週才陸續公告遴選名單，因此造成摘星青年尚未進駐摘星山莊。

黃荷婷說，摘星山莊的14間房需作為青年創業基地，因業者申請變更營業用，與市府政策不同調，才未通過，但為有效利用空間，市府將釋出外側護龍5間供業者使用，至於摘星計畫成效，明年底再整體檢討評估。