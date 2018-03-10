控小班兒牙刷淪「發霉馬桶刷」 家長火大：老師說不用換

一名家長在臉書社團「爆料公社」抱怨，兒子在新竹湖口一間幼兒園讀小班，最近發現孩子在園內使用的牙刷，十分骯髒。（圖擷取自臉書社團「爆料公社」）

2018-03-10 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕母湯喔！一名家長在臉書社團「爆料公社」抱怨，兒子在新竹湖口一間幼兒園讀小班，最近發現孩子在園內使用的牙刷，十分骯髒，也已準備好一支新的放在書包，沒想到老師竟說「目前還不用換」，讓家長憤怒不已。

家長在文中表示，因想讓小朋友多放幾天假，上月2日起便沒帶孩子去幼兒園，並於同月14日，把孩子在園內的生活用品帶回家。隔天要洗時，一拿出牙刷杯「瞬間傻眼」，正面滿佈土灰色污垢、背面疑似發霉斑點，宛如馬桶刷，詢問園長獲得「久沒上課，所以才變這樣」答覆。不過，校方後來又改口，「理直氣壯」地說，因小朋友進食速度慢，「吃完飯就睡覺了，沒有刷牙」，前後說法不一。

家長指出，自己一直都有放新的牙刷，在小朋友的書包內，也有問過老師是否有換牙刷，但對方都是回「目前還不用換」、「要換他們會換」。事發後，家長「決定不給孩子讀了」，要園方退學費，雙方又因退款金額比例，發生糾紛，最後還得致電教育局、消保官，園方才肯退全款，「真的讓人生氣」。

家長控訴，「園長態度讓人高傲」、「老師也沒出面」說明問題原因，希望能透過自身經驗，「不要再有小孩子遇到幼兒園、老師這樣的」。不過，家長也坦承，自己確實有疏忽，以為老師會注意、提醒這件事，所以都沒有特別過問，並質疑老師太「糊塗」。

網友見照驚呼，「神誇張欸刷成這樣」、「一定刷過其他東西」、「這是刷馬桶的嗎，太扯了」、「噁心的牙刷」、「牙刷放很久也不會這樣子」、「弟弟有用到牙刷刷牙過嗎」。據悉，這篇貼文一出，至今已累計逾1萬5000人按鈕表示看法、近3600筆留言回應。

家長表示，他一拿出牙刷杯「瞬間傻眼」，上面滿佈土灰色污垢，宛如馬桶刷，並指園方說法前後不一。（圖擷取自臉書社團「爆料公社」）