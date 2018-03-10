月入45K仍被工程師夫酸「賺得少」 護理師心寒提離婚

2018-03-10 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕職業不分貴賤，各行各業都有辛苦之處。有名韓姓女護理師昨（9）日臉書「爆怨公社」表示，身為護理從業人員，工作壓力大，月薪約為4萬5，沒想到回家卻還被工程師丈夫酸「為什麼別的護理人員可以賺得比你多」，讓她心寒決定協議離婚。

韓女在臉書社團「爆怨公社」寫道，一個月辛苦工作的薪水約為45K，先前因一些工作上的壓力，她提出辭呈，不過身為工程師的丈夫卻不諒解，甚至還說「換工作？錢一定沒有以前多欸！誰像妳一樣錢越賺越少？」韓女無奈表示，護理人員除非上夜班賺津貼，才有可能賺比較多，與丈夫溝通後仍不得對方的諒解。

韓女提到，自己為了精進能力，也參加了自費進修課程，不過丈夫依舊不領情，還酸言指「人都會努力充實自己讓自己賺更多，妳怎麼不會？」，不把她的付出看在眼裡，讓她很受傷。

兩人的關係逐漸產生裂痕，後來韓女的丈夫甚至對她冷嘲熱諷，表示「我媽根本不喜歡妳」、「我需要的是能幫我的，但妳不符合」，丈夫則稱自己的錢都花在車貸上，甚至回她「車子妳還不是有坐」，如此冷酷的態度，成為壓倒婚姻的最後一根稻草，讓她決定協議離婚。

網友見狀，紛留言安慰韓女，「該換的不是工作，而是老公」、「妳很棒了，他不懂得珍惜妳，妳值得更好的人」、「趕緊放生，結了婚還在AA制，家是兩個人的，還分這麼清楚」。