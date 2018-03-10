台南白河木棉花節 音樂會開幕

紅紅木棉花開約4成。（記者楊金城攝）

2018-03-10 13:34

〔記者楊金城／台南報導〕被選為全球最美15條花道之一的台南白河林初埤木棉花道，目前花開近4成，白河區公所今天舉辦音樂會為白河木棉花節開幕，春暖花開，開幕日湧現賞花人潮，走在紅紅的木棉花道，十分悠閒。

包括議長賴美惠、西拉雅國家風景區管理處處長張隆城、水保局台南分局長傅桂霖、台南市農業局副局長李建裕等都參加木棉花道音樂會開幕。

白河區長蕭福清說，3月是木棉花最美的時刻，去年林初埤木棉花道共有30萬參觀人次，目前木棉花開約3、4成，月底全開時一片紅通通，非常漂亮。

白河木棉花節將舉辦到4月8日，逢假日安排農村市集、街頭藝人表演、攝影比賽、集章送好禮等，賞花人潮絡繹不絕。

今年公所、南市環保局在木棉道周邊擺設繽紛的「糖果屋」與超人氣的「台灣GOGOGO」等可愛的裝置藝術，與橘紅色的木棉樹和翠綠的稻田相呼應，讓民眾開心的爭相合照。

白河公所在木棉花季期間為維護賞花品質及交通順暢，假日也協調白河分局加派警力在木棉花道周邊重要路口進行交通管制，遊客並可多利用觀光T-BIKE與大眾運輸工具前來賞花，活動詳情請至白河區公所網站「木棉花專區」查詢。

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