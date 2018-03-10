低溫特報淡水僅9.3度 今至下週五有陽光

氣象局表示，今晨全台氣溫偏低，中部以北及東北部出現10度左右的低溫，其他低溫也低於15度，白天氣溫略微回升。圖為昨日玉山雪景。（玉管處提供）

2018-03-10 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕今天（10日）受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象局於嘉義以北16縣市發布低溫特報，平地最低溫為淡水，僅9.3度，嘉義、台中也只有10度左右。

氣象局表示，今晨全台氣溫偏低，中部以北及東北部出現10度左右的低溫，其他地區也低於15度，白天氣溫略微回升，北部及東北部高溫約18、19度，中南部及花東則是來到20度到24度，日夜溫差大。天氣方面，大多為多雲到晴的天氣，僅花東地區有零星短暫雨。

氣象局指出，週六晚間至週日清晨（10日晚間至11日清晨）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響下，夜晚清晨中部以北低溫約11、12度，而其他地方的低溫約14至16度。

週日白天冷空氣強度減弱，北台灣高溫回升至21度左右，中部及東半部地區約24度上下，南部則會高於25度，西半部日夜溫差大，尤其中南部更為明顯。天氣方面，各地大多為多雲到晴的天氣，只有東部及東南部地區有零星短暫雨。

氣象局預估，下週一至下週五（12日至16日）環境風場由偏東風逐日轉為偏南風，氣溫逐漸回升，各地除早晚偏涼外，白天都較為舒適、溫暖，西半部日夜溫差大。天氣方面，各地大多為多雲到晴的天氣，只有東部及東南部地區有零星短暫雨。

空氣品質部分，今天中南部地區風速較弱，大氣擴散條件逐漸轉差，污染物容易累積。高屏空品區因風速仍弱、污染物不易擴散為「紅色警示」；中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；北部及竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；宜蘭、花東空品區為「良好」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 10 ~ 17 12 ~ 21 16 ~ 22 13 ~ 18

氣象局於嘉義以北發布低溫特報，平地最低溫在淡水，僅9.3度。（圖擷自中央氣象局）

今日天氣概況。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）