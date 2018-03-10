03/10 各報重點新聞一覽

2018-03-10 06:21

自由時報

川普5月會金正恩

朝鮮半島危機出現峰迴路轉的變化！美國和南韓官員八日表示，美國總統川普同意在五月底前與北韓領袖金正恩會晤，洽談北韓非核化問題，若成真，川普將成為首位與北韓領袖碰面的現任美國總統，也是自一九五○年韓戰爆發以來，兩國間近七十年相互敵對關係的空前突破，南韓總統文在寅聞訊後形容，這「彷彿奇蹟」，並感謝川金二人的勇氣與智慧。

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法官陳鴻斌性騷助理輕判 職庭女法官辭職

台北高等行政法院前法官陳鴻斌，擔任法官時性騷擾女助理，原被司法院職務法庭判決「免除法官職務」，職務法庭前天再審，以陳「深具悔意」等由輕判罰薪一年約二百一十六萬元；合議庭陪席法官、高等法院庭長謝靜慧無法接受，前天傍晚向司法院請辭職務法庭法官，她說：「不是憤怒請辭，是覺得自己能力不夠，無法說服其他法官，就讓賢吧！」

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假新聞傳播 比真相快6倍

美國「科學（Science）」期刊一項新研究指出，網路上存在於各個領域的不實消息，其傳播速度及觸及程度，均比真實新聞更快、更廣泛；且與一般觀念不同在於，造成這個現象的罪魁禍首，不是大量機器人，而是容易被「假新聞」牽動情緒、進而予以分享的一般人。

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蘋果日報

川普將見金正恩

朝鮮半島核危機出現驚人轉折！曾互罵「火箭人」、「老番顛」的美國總統川普、北韓領導人金正恩，將於5月舉行會談，這將是美國與北韓破天荒首次高峰會。南韓總統文在寅稱此為「奇蹟」、「和平的歷史里程碑」。不過美國專家憂心，倉卒會面，美國準備時間不足、專家不足，而談判一旦破局，朝鮮半島恐陷入空前危機。

陸客團恐歸零

陸客來台人數恐再探谷底！台灣觀光發展協會秘書長田一修昨透露，中國今年全面停發陸客團領隊證，明年台灣恐「零陸團」。閣揆賴清德昨於立法院詢答時說，相較31項惠台措施號稱「惠台」，停發領隊證就是「害台」。我觀光局強調，中國官方並未明文禁止發放領隊證；但學者指，兩岸關係不好，停發領隊證只是「一葉知秋」。而業者則哀號，新南向政策沒效，因「東南亞遊客只看不買」，盼中國別限縮。

聯合報

美朝元首第一次！ 5月「川金會」將談棄核

南韓國家安保室長鄭義溶八日會見美國總統川普後，晚間在白宮西廂外發表聲明，表示川普已接受北韓領導人金正恩的邀請，兩人將於五月見面談棄核；這場「川金會」若成局，將成為史上頭一遭美國總統與北韓領導人會談。

彰縣罰台化12億 環署撤銷…4大理由翻案

台化彰化廠汽電共生鍋爐使用的生煤不符環評承諾，去年遭彰化縣政府祭出十二點四億元天價罰款，台化不服提起訴願，環保署訴願會昨天以認定事實錯誤、未盡舉證責任、處分理由不充分及罰鍰計算錯誤等四理由，決議撤銷彰縣府的行政處分，等於為台化案翻盤。

中國時報

世紀破冰 川普金正恩 5月相見歡

赴華府向美方簡報訪朝成果的南韓青瓦台國家安保室室長鄭義溶，8日在白宮宣布，美國總統川普同意今年5月前，與北韓最高領導人金正恩會面，以完成朝鮮半島「永久無核化」目標。川金會若順利舉行，將是美國在任總統與北韓領導人之間首次會面。

賴揆喊話 根穩了自可吸引企業投資

台企富士康工業互聯網公司（FII）8日獲大陸證監會發審委通過IPO案，短短36天完成上海A股IPO流程，外界憂台灣資本市場將受影響。行政院長賴清德指出，政院會努力解決投資障礙，並號召企業界投資台灣，「根穩了，自然可以吸引到他們」。