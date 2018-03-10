天天跟蜥蜴洗澡！蜥蜴女孩把牠當模特兒

蜥蜴女孩陳翊真，愛上蜥蜴的厭世感，以蜥蜴來創作。（記者劉曉欣攝）

2018-03-10 05:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕無可救藥愛上蜥蜴的女孩陳翊真，自認最愛蜥蜴的厭世感，台藝大畢業的她，就以最愛的蜥蜴來創作，從神韻、眼神到麟片都栩栩如生！

「蜥蜴很可愛！」陳翊真從小就養老鼠與蟑螂，別人覺得會害怕的昆蟲或動物，她都非常感興趣，從兩年前開始養尼羅河巨蜥，原本是朋友在養，蜥蜴有點受傷，朋友又不方便繼續養，她於心不忍就接手來養，從原本大約90公分，養到現在約150公分。

陳翊真就學期間在外租屋，蜥蜴就養在廁所，天天跟著蜥蜴一起洗澡，蜥蜴還會跟她搶熱水，也會帶著寵物去爬山，她會專門訂購冷凍的老鼠來讓寵物大飽口福，曾經蜥蜴還爬上洗手台，想攀上鏡子，這真的讓她嚇到了。

「就是喜歡蜥蜴的厭世感！」陳翊真說，現代網路時代，資訊流通太過快速，會讓她覺得世界好吵雜，但是蜥蜴生存姿態就是好像世界再亂也不關牠的事，在紛亂的天地中很自我的活著，讓她看到蜥蜴的臉就會覺得心跟著安靜下來。

陳翊真不只是把蜥蜴當寵物，還拿來當作是創作的題材，因為是自己最愛，創作起來力求逼真，把寵物就當成模特兒，運用翻模手法創作出「蜥蜴頭」，材質是玻璃纖維，翻模後再噴漆、上色，也以木雕來創作，雖然才完成蜥蜴的頭部，逼真程度讓爬蟲類的同好全都期待不已。

陳翊真說，許多人害怕蜥蜴，這是因為不認識這可愛的動物，其實只要不入侵牠的地盤，蜥蜴不會主動攻擊，她選擇以最愛的蜥蜴來創作，也希望更多人認識蜥蜴，不要再看到蜥蜴就說「怕怕」。